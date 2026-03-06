https://ria.ru/20260306/mintrans-2078984975.html
Минтранс продлил рекомендации приостановить авиасообщение с Израилем
Минтранс продлил рекомендации приостановить авиасообщение с Израилем - РИА Новости, 06.03.2026
Минтранс продлил рекомендации приостановить авиасообщение с Израилем
Рекомендации российским авиакомпаниям приостановить сообщение с Израилем продлили до 20 марта, заявили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 06.03.2026
Минтранс продлил рекомендации приостановить авиасообщение с Израилем
Авиакомпаниям рекомендовали приостановить рейсы в Израиль до 20 марта