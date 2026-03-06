Рейтинг@Mail.ru
Минтранс рассказал о ситуации с туристами в странах Ближнего Востока - РИА Новости, 06.03.2026
13:00 06.03.2026
Минтранс рассказал о ситуации с туристами в странах Ближнего Востока
Минтранс рассказал о ситуации с туристами в странах Ближнего Востока - РИА Новости, 06.03.2026
Минтранс рассказал о ситуации с туристами в странах Ближнего Востока
Ситуация с перевозкой российских туристов из стран Ближнего Востока нормализуется, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 06.03.2026
ближний восток, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), военная операция сша и израиля против ирана, россия
Ближний Восток, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Военная операция США и Израиля против Ирана, Россия
Минтранс рассказал о ситуации с туристами в странах Ближнего Востока

Минтранс: ситуация с перевозкой туристов из стран Ближнего Востока нормализуется

МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Ситуация с перевозкой российских туристов из стран Ближнего Востока нормализуется, сообщили в Минтрансе РФ.
"Ситуация с перевозкой российских туристов из стран Ближнего Востока нормализуется. Минтранс и подведомственная ему Росавиация находятся в постоянном контакте как с отечественными, так и с зарубежными перевозчиками", - говорится в сообщении.

Минтранс продлил рекомендации авиакомпаниям об отмене рейсов в Израиль
Ближний ВостокФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Военная операция США и Израиля против ИранаРоссия
 
 
