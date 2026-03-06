https://ria.ru/20260306/mintrans-2078981206.html
Минтранс планирует выполнить план рейсов с Ближнего Востока до конца недели
Выполнить весь план-график полетов по вывозу россиян с Ближнего Востока планируется до конца этой недели, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:58:00+03:00
2026-03-06T12:58:00+03:00
2026-03-06T14:40:00+03:00
2026
