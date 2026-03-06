Рейтинг@Mail.ru
Минтранс планирует выполнить план рейсов с Ближнего Востока до конца недели - РИА Новости, 06.03.2026
12:58 06.03.2026 (обновлено: 14:40 06.03.2026)
Минтранс планирует выполнить план рейсов с Ближнего Востока до конца недели
Минтранс планирует выполнить план рейсов с Ближнего Востока до конца недели - РИА Новости, 06.03.2026
Минтранс планирует выполнить план рейсов с Ближнего Востока до конца недели
Выполнить весь план-график полетов по вывозу россиян с Ближнего Востока планируется до конца этой недели, сообщили в Минтрансе РФ. РИА Новости, 06.03.2026
ближний восток
россия
https://ria.ru/20260306/turisty-2079008126.html
ближний восток
россия
ближний восток, россия
Ближний Восток, Россия
Минтранс планирует выполнить план рейсов с Ближнего Востока до конца недели

Минтранс планирует выполнить план полетов с Ближнего Востока до конца недели

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Вывеска на здании министерства транспорта РФ
Вывеска на здании министерства транспорта РФ - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска на здании министерства транспорта РФ. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Выполнить весь план-график полетов по вывозу россиян с Ближнего Востока планируется до конца этой недели, сообщили в Минтрансе РФ.
«
"Выполнить весь план-график полетов собираются уже до конца этой недели (ранее планировали до 14 марта включительно)", - говорится в сообщении.
Вернувшиеся в Россию туристы - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
РТС рассказал о ситуации с российскими туристами в странах Ближнего Востока
Вчера, 14:11
 
Ближний ВостокРоссия
 
 
