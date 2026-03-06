Рейтинг@Mail.ru
В России могут ограничить повышение цен на такси в непогоду - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:02 06.03.2026 (обновлено: 12:06 06.03.2026)
https://ria.ru/20260306/mintrans-2078964450.html
В России могут ограничить повышение цен на такси в непогоду
В России могут ограничить повышение цен на такси в непогоду - РИА Новости, 06.03.2026
В России могут ограничить повышение цен на такси в непогоду
Минтранс России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прорабатывают вопрос ограничения максимального размера повышающего коэффициента для поездок на такси... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:02:00+03:00
2026-03-06T12:06:00+03:00
авто
россия
ярослав нилов
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
яндекс.такси
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148836/38/1488363813_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_0dcb8d8e6f31f4d305b001e633b187cf.jpg
https://ria.ru/20260301/zakon-2077249763.html
https://ria.ru/20260304/taksi-2078593105.html
https://ria.ru/20260220/taksi-2075797577.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148836/38/1488363813_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_18ef09490750be8fb674fb479fc9c738.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
авто, россия, ярослав нилов, федеральная антимонопольная служба (фас россии), яндекс.такси, госдума рф
Авто, Россия, Ярослав Нилов, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России), Яндекс.Такси, Госдума РФ
В России могут ограничить повышение цен на такси в непогоду

Минтранс и ФАС обсуждают ограничение тарифов на такси в непогоду

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТакси
Такси - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Такси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Минтранс России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прорабатывают вопрос ограничения максимального размера повышающего коэффициента для поездок на такси в период непогоды, пишет газета "Известия".
В плохую погоду или в часы пик "Яндекс Такси" автоматически применяет повышающий коэффициент, на который умножается базовая стоимость поездки в период повышенного спроса. Он зависит от спроса на поездки, а также количества свободных машин, и иногда может достигать тройного значения.
Такси в Москве - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Такси, оплата ЖКУ и борьба с борщевиком: что изменится с 1 марта
1 марта, 08:00
России рассматривают возможность зафиксировать размер повышающего коэффициента при формировании тарифов такси в период непогоды и ЧС", - пишет издание со ссылкой на ответ Минтранса РФ главе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову.
Нилов ранее предложил установить предельно допустимое подорожание проезда на такси в непогоду.
Отмечается, что Минтранс для проработки вопроса направлял запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), которая в свою очередь увидела основания для регулирования законодательства. Так, по данным ведомства, в тарифах самого крупного агрегатора "Яндекс Такси" повышающий коэффициент в некоторых городах и регионах может достигать тройного значения и выше.
Автомобиль Москвич 3 службы такси Яндекс Go на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Минпромторг обновил список авто для закупки в такси
4 марта, 21:21
"В документе также указывается, что использование повышающих коэффициентов призвано сглаживать резкий рост спроса на такси и балансировать его с предложением. Однако, по мнению ФАС, применяемые значения повышающего коэффициента могут существенно увеличивать общий размер тарифа в рамках конкретных поездок", - уточняет газета.
В ФАС посчитали целесообразным рассмотреть возможность проработки вопроса регулирования особенностей установления и размера коэффициента.
Отмечается, что Минтранс в своем ответе Нилову выразил готовность принять участие в рассмотрении вопроса о внесении изменений в законодательство на площадке комитета Госдумы по транспорту.
Водитель такси на Бульварном кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
В ГД предложили установить потолок цен на такси
20 февраля, 15:51
 
АвтоРоссияЯрослав НиловФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Яндекс.ТаксиГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала