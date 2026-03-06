В России могут ограничить повышение цен на такси в непогоду

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Минтранс России и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) прорабатывают вопрос ограничения максимального размера повышающего коэффициента для поездок на такси в период непогоды, пишет газета "Известия".
В плохую погоду или в часы пик "Яндекс Такси" автоматически применяет повышающий коэффициент, на который умножается базовая стоимость поездки в период повышенного спроса. Он зависит от спроса на поездки, а также количества свободных машин, и иногда может достигать тройного значения.
"В России рассматривают возможность зафиксировать размер повышающего коэффициента при формировании тарифов такси в период непогоды и ЧС", - пишет издание со ссылкой на ответ Минтранса РФ главе комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославу Нилову.
Нилов ранее предложил установить предельно допустимое подорожание проезда на такси в непогоду.
Отмечается, что Минтранс для проработки вопроса направлял запрос в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), которая в свою очередь увидела основания для регулирования законодательства. Так, по данным ведомства, в тарифах самого крупного агрегатора "Яндекс Такси" повышающий коэффициент в некоторых городах и регионах может достигать тройного значения и выше.
Минпромторг обновил список авто для закупки в такси
4 марта, 21:21
"В документе также указывается, что использование повышающих коэффициентов призвано сглаживать резкий рост спроса на такси и балансировать его с предложением. Однако, по мнению ФАС, применяемые значения повышающего коэффициента могут существенно увеличивать общий размер тарифа в рамках конкретных поездок", - уточняет газета.
В ФАС посчитали целесообразным рассмотреть возможность проработки вопроса регулирования особенностей установления и размера коэффициента.
Отмечается, что Минтранс в своем ответе Нилову выразил готовность принять участие в рассмотрении вопроса о внесении изменений в законодательство на площадке комитета Госдумы по транспорту.
В ГД предложили установить потолок цен на такси
20 февраля, 15:51