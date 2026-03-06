https://ria.ru/20260306/minoborony-2078904349.html
В Минобороны рассказали о конкурсе "Макияж под камуфляж"
Женщины-военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения в преддверии Международного женского дня проверили свое профессиональное мастерство в ходе... РИА Новости, 06.03.2026
Общество, Ракетные войска стратегического назначения, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Международный женский день
В Минобороны рассказали о конкурсе "Макияж под камуфляж"
Российские ракетчицы посоревновались в профессиональном мастерстве перед 8 Марта
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Женщины-военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения в преддверии Международного женского дня проверили свое профессиональное мастерство в ходе конкурса "Макияж под камуфляж", сообщили в Минобороны РФ.
"В преддверии Международного женского дня на базе межвидового регионального учебного центра (МРУЦ) Ракетных войск стратегического назначения
состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих "Макияж под камуфляж", - говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в Минобороны РФ
, соревнования прошли между двумя сборными - военнослужащих МРУЦ и представительниц соединений и воинских частей РВСН.
Этапы конкурса включали лыжный биатлон в полной экипировке, нормативы по военно-медицинской подготовке, сборку и разборку автомата Калашникова, скоростную радиотелеграфию (прием и передача сообщений азбукой Морзе).
"По итогам всех испытаний первое общекомандное место заняла сборная межвидового регионального учебного центра РВСН. В индивидуальных зачетах также были определены лучшие: среди радистов отличилась ефрейтор Татьяна Гречанова, а самой меткой в стрельбе стала старшина Ксения Плешка", - рассказали в ведомстве.