В Минобороны рассказали о конкурсе "Макияж под камуфляж" - РИА Новости, 06.03.2026
05:23 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/minoborony-2078904349.html
В Минобороны рассказали о конкурсе "Макияж под камуфляж"
В Минобороны рассказали о конкурсе "Макияж под камуфляж" - РИА Новости, 06.03.2026
В Минобороны рассказали о конкурсе "Макияж под камуфляж"
Женщины-военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения в преддверии Международного женского дня проверили свое профессиональное мастерство в ходе... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T05:23:00+03:00
2026-03-06T05:23:00+03:00
общество
ракетные войска стратегического назначения
министерство обороны рф (минобороны рф)
международный женский день
2026
общество, ракетные войска стратегического назначения, министерство обороны рф (минобороны рф), международный женский день
Общество, Ракетные войска стратегического назначения, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Международный женский день
В Минобороны рассказали о конкурсе "Макияж под камуфляж"

Российские ракетчицы посоревновались в профессиональном мастерстве перед 8 Марта

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Женщины-военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения в преддверии Международного женского дня проверили свое профессиональное мастерство в ходе конкурса "Макияж под камуфляж", сообщили в Минобороны РФ.
"В преддверии Международного женского дня на базе межвидового регионального учебного центра (МРУЦ) Ракетных войск стратегического назначения состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих "Макияж под камуфляж", - говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в Минобороны РФ, соревнования прошли между двумя сборными - военнослужащих МРУЦ и представительниц соединений и воинских частей РВСН.
Этапы конкурса включали лыжный биатлон в полной экипировке, нормативы по военно-медицинской подготовке, сборку и разборку автомата Калашникова, скоростную радиотелеграфию (прием и передача сообщений азбукой Морзе).
"По итогам всех испытаний первое общекомандное место заняла сборная межвидового регионального учебного центра РВСН. В индивидуальных зачетах также были определены лучшие: среди радистов отличилась ефрейтор Татьяна Гречанова, а самой меткой в стрельбе стала старшина Ксения Плешка", - рассказали в ведомстве.
ОбществоРакетные войска стратегического назначенияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Международный женский день
 
 
