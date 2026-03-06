Конкурс для женщин-военнослужащих "Макияж под камуфляж". Архивное фото

В Минобороны рассказали о конкурсе "Макияж под камуфляж"

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Женщины-военнослужащие Ракетных войск стратегического назначения в преддверии Международного женского дня проверили свое профессиональное мастерство в ходе конкурса "Макияж под камуфляж", сообщили в Минобороны РФ.

"В преддверии Международного женского дня на базе межвидового регионального учебного центра (МРУЦ) Ракетных войск стратегического назначения состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих "Макияж под камуфляж", - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Минобороны РФ , соревнования прошли между двумя сборными - военнослужащих МРУЦ и представительниц соединений и воинских частей РВСН.

Этапы конкурса включали лыжный биатлон в полной экипировке, нормативы по военно-медицинской подготовке, сборку и разборку автомата Калашникова, скоростную радиотелеграфию (прием и передача сообщений азбукой Морзе).