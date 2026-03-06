Рейтинг@Mail.ru
Фидан провел переговоры с главами МИД Омана и Катара, сообщил источник - РИА Новости, 06.03.2026
22:20 06.03.2026
Фидан провел переговоры с главами МИД Омана и Катара, сообщил источник
Фидан провел переговоры с главами МИД Омана и Катара, сообщил источник
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел серию телефонных переговоров с коллегами из Омана, Катара и Эстонии по теме эскалации на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 06.03.2026
Фидан провел переговоры с главами МИД Омана и Катара, сообщил источник

РИА Новости: Фидан провел переговоры с главами МИД Омана, Катара и Эстонии

© Фото : Министерство иностранных дел ТурцииМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : Министерство иностранных дел Турции
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
АНКАРА, 6 мар — РИА Новости. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел серию телефонных переговоров с коллегами из Омана, Катара и Эстонии по теме эскалации на Ближнем Востоке, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Министр иностранных дел Хакан Фидан сегодня (6 марта - ред.) провел телефонные переговоры с министром иностранных дел Омана Сайидом Бадром Аль-Бусаиди, премьер-министром и министром иностранных дел Катара шейхом Мухаммедом бин Абдуррахманом Аль-Сани и министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной", — сообщил собеседник агентства.
По его словам, в ходе переговоров обсуждались последние события в регионе и пути урегулирования эскалации на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Иран заявил о гибели большого числа военных США при ударе в Бахрейне
