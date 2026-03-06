https://ria.ru/20260306/mid-2079140520.html
Фидан провел переговоры с главами МИД Омана и Катара, сообщил источник
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел серию телефонных переговоров с коллегами из Омана, Катара и Эстонии по теме эскалации на Ближнем Востоке,... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T22:20:00+03:00
в мире
ближний восток
оман
катар
хакан фидан
бадр аль-бусаиди
военная операция сша и израиля против ирана
ближний восток
оман
катар
