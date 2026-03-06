МИД прокомментировал атаки ВСУ на российские атомные объекты

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Атаки ВСУ на атомные объекты РФ являются сговором Запада и НАТО с киевским режимом для манипуляций ядерной темой как политически, так и на земле, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.