МИД прокомментировал атаки ВСУ на российские атомные объекты
16:06 06.03.2026 (обновлено: 16:09 06.03.2026)
МИД прокомментировал атаки ВСУ на российские атомные объекты
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Атаки ВСУ на атомные объекты РФ являются сговором Запада и НАТО с киевским режимом для манипуляций ядерной темой как политически, так и на земле, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Не оставалось никаких сомнений, что нанесение ударов по атомной электростанции, в частности Запорожской, рассматривалось киевским режимом как способ ядерного шантажа. Мы не видели со стороны кураторов киевского режима - Европейского Союза, НАТО в целом - тех, кто давал ему деньги, кто его создавал политически, ни слова осуждения, ни блокирования, то есть увязывания поставок вооружений, денег и политической поддержки с прекращением киевским режимом нанесения ударов по соответствующим объектам", - сказала Захарова.
"Не было иных возможностей или вариантов, нежели осознать, что это сговор западников, натовцев с киевским режимом для манипулирования темой и проблематикой ядерной как в политических целях, так и непосредственно на земле. То есть создание угроз и не только нашей стране, но и всей Евразии, а по сути - всему миру", - подчеркнула она.
Владимир Зеленский выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
"Положить конец". На Западе обратились к России после выпада Зеленского
