МИД России получит данные о недобросовестных турфирмах на Маврикии

ПРЕТОРИЯ, 6 мар - РИА Новости. Кризисный центр МИД России получит информацию о туристических фирмах, которые на Маврикии недобросовестно выполняют свои обязательства перед российскими туристами на фоне отмены рейсов через Ближний Восток, сказал РИА Новости представитель посольства.

« "Составляем списки туристических компаний, которые недобросовестно осуществляют свою деятельность... Списки недобросовестных туристических фирм направлены в кризисный центр МИД", - сказал собеседник агентства.

Сам список оказался "довольно большим". Как ожидают в посольстве, с этими фирмами "как минимум будет проведен разговор".

Недобросовестность может подразумевать невыполнение условий по контракту. В частности, некоторые компании "бросили" своих туристов, когда дело дошло до их временного размещения, пока для них не появится возможность вылететь.