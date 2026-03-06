https://ria.ru/20260306/mid-2078917699.html
МИД России получит данные о недобросовестных турфирмах на Маврикии
МИД России получит данные о недобросовестных турфирмах на Маврикии
ПРЕТОРИЯ, 6 мар - РИА Новости. Кризисный центр МИД России получит информацию о туристических фирмах, которые на Маврикии недобросовестно выполняют свои обязательства перед российскими туристами на фоне отмены рейсов через Ближний Восток, сказал РИА Новости представитель посольства.
«
"Составляем списки туристических компаний, которые недобросовестно осуществляют свою деятельность... Списки недобросовестных туристических фирм направлены в кризисный центр МИД", - сказал собеседник агентства.
Сам список оказался "довольно большим". Как ожидают в посольстве, с этими фирмами "как минимум будет проведен разговор".
Недобросовестность может подразумевать невыполнение условий по контракту. В частности, некоторые компании "бросили" своих туристов, когда дело дошло до их временного размещения, пока для них не появится возможность вылететь.
США
и Израиль
28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана
, в том числе по Тегерану
. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке
. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.