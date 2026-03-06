Рейтинг@Mail.ru
МИД России получит данные о недобросовестных турфирмах на Маврикии
08:42 06.03.2026 (обновлено: 09:07 06.03.2026)
МИД России получит данные о недобросовестных турфирмах на Маврикии
МИД России получит данные о недобросовестных турфирмах на Маврикии - РИА Новости, 06.03.2026
МИД России получит данные о недобросовестных турфирмах на Маврикии
Кризисный центр МИД России получит информацию о туристических фирмах, которые на Маврикии недобросовестно выполняют свои обязательства перед российскими... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T08:42:00+03:00
2026-03-06T09:07:00+03:00
https://ria.ru/20260306/mavrikij-2078902755.html
https://ria.ru/20260305/vardkhana-2078870737.html
ближний восток, сша, иран
Ближний Восток, США, Иран
МИД России получит данные о недобросовестных турфирмах на Маврикии

В кризисный центр МИД направили данные о недобросовестных турфирмах на Маврикии

Здание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
ПРЕТОРИЯ, 6 мар - РИА Новости. Кризисный центр МИД России получит информацию о туристических фирмах, которые на Маврикии недобросовестно выполняют свои обязательства перед российскими туристами на фоне отмены рейсов через Ближний Восток, сказал РИА Новости представитель посольства.
«
"Составляем списки туристических компаний, которые недобросовестно осуществляют свою деятельность... Списки недобросовестных туристических фирм направлены в кризисный центр МИД", - сказал собеседник агентства.
Сам список оказался "довольно большим". Как ожидают в посольстве, с этими фирмами "как минимум будет проведен разговор".
Недобросовестность может подразумевать невыполнение условий по контракту. В частности, некоторые компании "бросили" своих туристов, когда дело дошло до их временного размещения, пока для них не появится возможность вылететь.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
