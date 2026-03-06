Рейтинг@Mail.ru
Захарова высказалась об атаках США и Израиля на Иран - РИА Новости, 06.03.2026
00:20 06.03.2026
Захарова высказалась об атаках США и Израиля на Иран
в мире
сша
израиль
иран
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
сша
израиль
иран
в мире, сша, израиль, иран, мария захарова, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Мария Захарова, Военная операция США и Израиля против Ирана
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Агрессия США и Израиля против Ирана безосновательная, все ранее заявленные американской и израильской сторонами основания для нанесения ударов не нашли подтверждения, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нужно отметить, что, конечно, безусловно, речь идёт об агрессии США и Израиля в отношении Ирана, агрессии безосновательной, ровно потому, что все основания, которые были задекларированы, как причина или повод для нанесения ударов, получается, не нашли никакого подтверждения", - сказала Захарова.
