https://ria.ru/20260306/mid-2078881212.html
Захарова высказалась об атаках США и Израиля на Иран
Захарова высказалась об атаках США и Израиля на Иран - РИА Новости, 06.03.2026
Захарова высказалась об атаках США и Израиля на Иран
Агрессия США и Израиля против Ирана безосновательная, все ранее заявленные американской и израильской сторонами основания для нанесения ударов не нашли... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T00:20:00+03:00
2026-03-06T00:20:00+03:00
2026-03-06T00:20:00+03:00
в мире
сша
израиль
иран
мария захарова
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155662/19/1556621964_0:0:2997:1687_1920x0_80_0_0_8574c5bc93593830949a9dd1979070a0.jpg
https://ria.ru/20260305/tramp-2078598884.html
сша
израиль
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155662/19/1556621964_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_d0c095370bc32a09d949808b6f179a9e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, израиль, иран, мария захарова, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Израиль, Иран, Мария Захарова, Военная операция США и Израиля против Ирана
Захарова высказалась об атаках США и Израиля на Иран
Захарова назвала агрессию США и Израиля против Ирана безосновательной