Дмитриев задал Мерцу неожиданный вопрос о нефти и газе
20:58 06.03.2026 (обновлено: 21:02 06.03.2026)
Дмитриев задал Мерцу неожиданный вопрос о нефти и газе
Дмитриев задал Мерцу неожиданный вопрос о нефти и газе - РИА Новости, 06.03.2026
Дмитриев задал Мерцу неожиданный вопрос о нефти и газе
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T20:58:00+03:00
2026-03-06T21:02:00+03:00
в мире, германия, европа, кирилл дмитриев, фридрих мерц, алексей миллер, российский фонд прямых инвестиций, евросоюз, газпром, россия
В мире, Германия, Европа, Кирилл Дмитриев, Фридрих Мерц, Алексей Миллер, Российский фонд прямых инвестиций, Евросоюз, Газпром, Россия
Дмитриев поинтересовался у Мерца о запасах нефти и газа, которые спасут Германию

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задал вопрос канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу о запасах нефти и газа.
Ранее Мерц заявил, что Германии нужны новые источники энергоносителей.
"У вас есть какие-нибудь предположения, канцлер Мерц, где могут находиться эти источники нефти и газа?" — написал он в соцсети X.
По данным ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), к 23 февраля уровень запасов газа в хранилищах Германии опустился до 20,71%.
Страны Евросоюза в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер 14 февраля этого года охарактеризовал нынешнюю ситуацию с пустеющими хранилищами газа в Европе, особенно в Германии, как критически напряженную.
