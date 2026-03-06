https://ria.ru/20260306/meloni-2078921469.html
Мелони сделала громкое заявление об Украине
Мелони сделала громкое заявление об Украине - РИА Новости, 06.03.2026
Мелони сделала громкое заявление об Украине
Италия решила стать одним из главных участников восстановления Украины после окончания конфликта с Россией. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T09:08:00+03:00
2026-03-06T09:08:00+03:00
2026-03-06T09:08:00+03:00
в мире
украина
россия
италия
владимир зеленский
джорджа мелони
алексей парамонов
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067153449_0:660:2468:2048_1920x0_80_0_0_fc6d42f95a91824211ecc05c8b1db0c1.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2078920209.html
https://ria.ru/20260305/tramp-2078873667.html
украина
россия
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067153449_0:520:2037:2048_1920x0_80_0_0_e7fea8690bd473b7f9f62208ece3bc68.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, италия, владимир зеленский, джорджа мелони, алексей парамонов, всемирный банк, еврокомиссия, оон
В мире, Украина, Россия, Италия, Владимир Зеленский, Джорджа Мелони, Алексей Парамонов, Всемирный банк, Еврокомиссия, ООН
Мелони сделала громкое заявление об Украине
Офис Мелони: Италия будет играть ведущую роль в восстановлении Украины