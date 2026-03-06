Рейтинг@Mail.ru
09:08 06.03.2026
Мелони сделала громкое заявление об Украине
Италия решила стать одним из главных участников восстановления Украины после окончания конфликта с Россией. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T09:08:00+03:00
в мире, украина, россия, италия, владимир зеленский, джорджа мелони, алексей парамонов, всемирный банк, еврокомиссия, оон
В мире, Украина, Россия, Италия, Владимир Зеленский, Джорджа Мелони, Алексей Парамонов, Всемирный банк, Еврокомиссия, ООН
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Италия решила стать одним из главных участников восстановления Украины после окончания конфликта с Россией.
"Рим будет играть ведущую роль в процессе восстановления", — заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским.
В феврале посол России в Италии Алексей Парамонов заявил, что помощь Рима киевскому режиму вызывает все больше вопросов у итальянских граждан, среди которых растет запрос на социально и национально ориентированную политику.
В конце февраля Всемирный банк, Еврокомиссия и ООН в совместном прогнозе посчитали, что Украине потребуется не менее 588 миллиардов долларов в ближайшие десять лет для восстановления после конфликта с Россией, что более чем в три раза превышает ВВП страны на конец 2025 года.
В миреУкраинаРоссияИталияВладимир ЗеленскийДжорджа МелониАлексей ПарамоновВсемирный банкЕврокомиссияООН
 
 
