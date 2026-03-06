Рейтинг@Mail.ru
В Донецке украинский дрон влетел в окно пятого этажа - РИА Новости, 06.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:09 06.03.2026
В Донецке украинский дрон влетел в окно пятого этажа
В Донецке украинский дрон влетел в окно пятого этажа - РИА Новости, 06.03.2026
В Донецке украинский дрон влетел в окно пятого этажа
Украинский ударный дрон влетел в окно пятого этажа здания гражданской инфраструктуры и сдетонировал, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T19:09:00+03:00
2026-03-06T19:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
украина
донецк
происшествия
донецкая народная республика
украина
донецк
донецкая народная республика, украина, донецк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Украина, Донецк, Происшествия
В Донецке украинский дрон влетел в окно пятого этажа

В Донецке дрон ВСУ влетел в окно пятого этажа здания гражданского здания

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник спасательной службы МЧС России
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Сотрудник спасательной службы МЧС России. Архивное фото
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Украинский ударный дрон влетел в окно пятого этажа здания гражданской инфраструктуры и сдетонировал, передает корреспондент РИА Новости.
По информации управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, атака украинского дрона-камикадзе по зданию в Киевском районе Донецка произошла около 16.00.
Попадание пришлось в окно пятого этажа над центральных входом. В результате взрыва повреждено остекление и фасад здания, также повреждены не менее трех гражданских автомобилей.
На месте происшествия обнаружены фрагменты ударного БПЛА самолетного типа: обшивка, крылья, микросхемы и аккумуляторы.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДонецкПроисшествия
 
 
