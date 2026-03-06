https://ria.ru/20260306/mchs-2079109459.html
В Донецке украинский дрон влетел в окно пятого этажа
Украинский ударный дрон влетел в окно пятого этажа здания гражданской инфраструктуры и сдетонировал, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2026
