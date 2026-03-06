Рейтинг@Mail.ru
В Нижнем Новгороде при обрушении нежилого здания погиб человек
17:39 06.03.2026
В Нижнем Новгороде при обрушении нежилого здания погиб человек
Один человек погиб, двое пострадали при обрушении нежилого здания в Нижнем Новгороде, их личности устанавливаются, сообщили в МЧС региона. РИА Новости, 06.03.2026
нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, нижегородская область
Нижний Новгород, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Нижегородская область
В Нижнем Новгороде при обрушении нежилого здания погиб человек

Спасатели на месте обрушения нежилого здания в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мар - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали при обрушении нежилого здания в Нижнем Новгороде, их личности устанавливаются, сообщили в МЧС региона.
Ранее ведомство сообщило о том, что при обрушении здания пострадали три человека.
"Уточнение по происшествию на улице Станционная. Произошло обрушение кровли пристроя к заброшенному зданию. Два человека пострадали, один человек погиб. Личности устанавливаются", - говорится в сообщении.
Ранее в прокуратуре Нижегородской области РИА Новости сообщили, что при обрушении заброшенного здания погиб подросток.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
