Спасатели предупредили об опасности выхода на лед в Центральной России - РИА Новости, 06.03.2026
08:28 06.03.2026
Спасатели предупредили об опасности выхода на лед в Центральной России
Выходить на лед на реках в Центральной России в марте опасно, поскольку плюсовая температура и обилие осадков делает его рыхлым и хрупким, а выбраться из-под... РИА Новости, 06.03.2026
россия, костромская область, смоленская область, сергей куликов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), снегопад в москве
Россия, Костромская область, Смоленская область, Сергей Куликов, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Снегопад в Москве
Спасатели предупредили об опасности выхода на лед в Центральной России

В МЧС предупредили об опасности выхода на лед на реках в Центральной России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Выходить на лед на реках в Центральной России в марте опасно, поскольку плюсовая температура и обилие осадков делает его рыхлым и хрупким, а выбраться из-под такого льда еще сложнее, чем зимой, рассказали РИА Новости специалисты ГУ МЧС регионов ЦФО.
«
"В марте среднесуточная температура в отличие от зимнего периода преимущественно положительная. Плюс большое обилие осадков – это мокрый снег, дождь. Все эти факторы влияют на лед – он начинает подтаивать, становится хрупким, пористым. Соответственно, если ты на такой лед становишься, ты проваливаешься", - рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Смоленской области Дмитрий Семёнов.
Дождливая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Синоптики рассказали о погоде этой весной — есть две опасности
Вчера, 16:19
Он подчеркнул, что если человек провалился под весенний лед, то выбраться сложнее, чем, например, зимой, потому что у льда хрупкая кромка, и на нее нельзя облокотиться.
О еще одной опасности весеннего льда рассказали в ГУ МЧС по Тверской и Калужской областям.
"В отличие от тоже опасного первого льда, весенний не издает предупреждающего треска, а сразу рушится под шагающим человеком. Поэтому сейчас выход на лед – это огромный риск", - подчеркнули спасатели.
В ГУ МЧС по Белгородской области предупредили: особенно опасен выход на ледяной покров в темное время суток, поскольку не заметны проталины, из-за чего значительно возрастает риск попасть в полынью.
Начальник центра ГИМС Главного управления МЧС России по Костромской области Сергей Куликов сообщил РИА Новости, что безопасная толщина весеннего льда – от 20 сантиметров. При этом начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Тульской области Дмитрий Мудров рассказал агентству, что в марте визуальная оценка прочности льда затруднена из-за его рыхлости. Рыбакам в марте он рекомендовал использовать специальное приспособление — пешню, чтобы простукивать лед впереди себя и своевременно определять его прочность.
В ряде регионов ЦФО, в частности, в Костромской области, преобладает пока отрицательная температура. А в Липецкой области уже несколько суток держится плюсовая, поэтому обстановка на водоемах сложилась крайне опасная, рассказали в ГУ МЧС по региону.
"Лёд на реках и водохранилищах стремительно теряет свою прочность. Русла большинства рек уже практически полностью освободились ото льда, на многих участках образовались промоины и открытые полыньи", - предупредили спасатели.
Заснеженные деревья - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Аллерголог рассказала, когда наступит сезон цветения
4 марта, 04:47
 
РоссияКостромская областьСмоленская областьСергей КуликовМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Снегопад в Москве
 
 
