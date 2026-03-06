Спасатели предупредили об опасности выхода на лед в Центральной России

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Выходить на лед на реках в Центральной России в марте опасно, поскольку плюсовая температура и обилие осадков делает его рыхлым и хрупким, а выбраться из-под такого льда еще сложнее, чем зимой, рассказали РИА Новости специалисты ГУ МЧС регионов ЦФО.

« "В марте среднесуточная температура в отличие от зимнего периода преимущественно положительная. Плюс большое обилие осадков – это мокрый снег, дождь. Все эти факторы влияют на лед – он начинает подтаивать, становится хрупким, пористым. Соответственно, если ты на такой лед становишься, ты проваливаешься", - рассказал начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Смоленской области Дмитрий Семёнов.

Он подчеркнул, что если человек провалился под весенний лед, то выбраться сложнее, чем, например, зимой, потому что у льда хрупкая кромка, и на нее нельзя облокотиться.

О еще одной опасности весеннего льда рассказали в ГУ МЧС по Тверской и Калужской областям

"В отличие от тоже опасного первого льда, весенний не издает предупреждающего треска, а сразу рушится под шагающим человеком. Поэтому сейчас выход на лед – это огромный риск", - подчеркнули спасатели.

В ГУ МЧС по Белгородской области предупредили: особенно опасен выход на ледяной покров в темное время суток, поскольку не заметны проталины, из-за чего значительно возрастает риск попасть в полынью.

Начальник центра ГИМС Главного управления МЧС России по Костромской области Сергей Куликов сообщил РИА Новости, что безопасная толщина весеннего льда – от 20 сантиметров. При этом начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Тульской области Дмитрий Мудров рассказал агентству, что в марте визуальная оценка прочности льда затруднена из-за его рыхлости. Рыбакам в марте он рекомендовал использовать специальное приспособление — пешню, чтобы простукивать лед впереди себя и своевременно определять его прочность.

В ряде регионов ЦФО, в частности, в Костромской области, преобладает пока отрицательная температура. А в Липецкой области уже несколько суток держится плюсовая, поэтому обстановка на водоемах сложилась крайне опасная, рассказали в ГУ МЧС по региону.