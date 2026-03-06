Отлив на побережье острова Маврикий (Mauritius) в Индийском океане. Архивное фото

Отлив на побережье острова Маврикий (Mauritius) в Индийском океане

В посольстве России на Маврикии высказались о сотрудниках турфирм с Украины

ПРЕТОРИЯ, 6 мар - РИА Новости. Украинские сотрудники туристических фирм, отказываясь сотрудничать с посольством РФ на Маврикии, осложняют помощь российским туристам, застрявшим на острове из-за отмены рейсов через Ближний Восток, сообщил РИА Новости источник.

"Туристические компании... работают с местными поставщиками услуг, туристическими компаниями, сотрудниками которых являются граждане Украины ... Они не идут с посольством на контакт", - сообщил источник агентству.

Из-за этого возникают сложности с тем, чтобы получить от граждан необходимую информацию или донести ее до них.

Несмотря на это российские дипломаты держат ситуацию под контролем и составляют списки россиян, которые нуждаются в помощи, отметил источник.