В посольстве России на Маврикии высказались о сотрудниках турфирм с Украины
04:56 06.03.2026
В посольстве России на Маврикии высказались о сотрудниках турфирм с Украины
В посольстве России на Маврикии высказались о сотрудниках турфирм с Украины - РИА Новости, 06.03.2026
В посольстве России на Маврикии высказались о сотрудниках турфирм с Украины
Украинские сотрудники туристических фирм, отказываясь сотрудничать с посольством РФ на Маврикии, осложняют помощь российским туристам, застрявшим на острове... РИА Новости, 06.03.2026
В посольстве России на Маврикии высказались о сотрудниках турфирм с Украины

РИА Новости: украинцы-сотрудники саботируют помощь россиянам на Маврикии

Отлив на побережье острова Маврикий (Mauritius) в Индийском океане
Отлив на побережье острова Маврикий (Mauritius) в Индийском океане
© РИА Новости / Александр Ковалев
Перейти в медиабанк
Отлив на побережье острова Маврикий (Mauritius) в Индийском океане. Архивное фото
ПРЕТОРИЯ, 6 мар - РИА Новости. Украинские сотрудники туристических фирм, отказываясь сотрудничать с посольством РФ на Маврикии, осложняют помощь российским туристам, застрявшим на острове из-за отмены рейсов через Ближний Восток, сообщил РИА Новости источник.
"Туристические компании... работают с местными поставщиками услуг, туристическими компаниями, сотрудниками которых являются граждане Украины... Они не идут с посольством на контакт", - сообщил источник агентству.
Из-за этого возникают сложности с тем, чтобы получить от граждан необходимую информацию или донести ее до них.
Несмотря на это российские дипломаты держат ситуацию под контролем и составляют списки россиян, которые нуждаются в помощи, отметил источник.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
