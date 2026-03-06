Рейтинг@Mail.ru
Спикер Тамбовской облдумы Матушкин посетил подшефные учреждения к 8 Марта - РИА Новости, 06.03.2026
Тамбовская область
 
13:49 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/matushkin-2078993754.html
Спикер Тамбовской облдумы Матушкин посетил подшефные учреждения к 8 Марта
Спикер Тамбовской облдумы Матушкин посетил подшефные учреждения к 8 Марта - РИА Новости, 06.03.2026
Спикер Тамбовской облдумы Матушкин посетил подшефные учреждения к 8 Марта
Депутаты Тамбовской областной думы во главе с председателем Евгением Матушкиным в преддверии Международного женского дня навестили подшефные учреждения и... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T13:49:00+03:00
2026-03-06T13:49:00+03:00
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
международный женский день
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2078991719_142:19:1280:659_1920x0_80_0_0_f6b37c9f8a6810d5df1ca86223038023.jpg
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума, международный женский день
Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума, Международный женский день
Спикер Тамбовской облдумы Матушкин посетил подшефные учреждения к 8 Марта

Матушкин поздравил коллективы подшефных заведений Тамбовской облдумы с 8 Марта

© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думыПредседатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин посетил подшефные учреждения к 8 Марта
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин посетил подшефные учреждения к 8 Марта - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Фото : пресс-служба Тамбовской областной думы
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин посетил подшефные учреждения к 8 Марта
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной думы во главе с председателем Евгением Матушкиным в преддверии Международного женского дня навестили подшефные учреждения и поздравили их коллективы с приближающимся весенним праздником, сообщает пресс-служба парламента.
Международный женский день в России празднуют 8 марта. В 2026 году дата выпадает на воскресенье.
Первое заведение, которое посетили депутаты, было Тамбовским областным специализированным домом ребенка. Сотрудницам подарили цветы, сладости и торты к чаю, фрукты, лимонад и передали игрушки маленьким воспитанникам.
Матушкин отметил, что региональный парламент уже 15 год шефствует над Домом ребенка.
"Конечно же, мы не можем оставить в преддверии 8 Марта сотрудниц учреждения без внимания и поздравлений. Они делают большое дело – окружают малышей, попавших в Дом ребенка, лаской, заботой и любовью. Такое доброе отношение к детям с непростой судьбой дорогого стоит. Хочется пожелать женской половине коллектива Дома ребенка крепкого здоровья, благополучия и любви!" — цитирует пресс-служба Матушкина.
Его радует, что дети обретают маму и папу. В прошлом году 42 ребенка были устроены в семьи.
"Сейчас здесь проживают 34 воспитанника, семь детей в этом году уже нашли своих родителей. По устраиваемости детей в семью у нас один из лучших показателей в России. От лица коллектива областного дома ребенка хочу сказать огромное спасибо депутатам областной думы, которые на протяжении многих лет оказывают нам поддержку, проявляют заботу и никогда не забывают о наших маленьких подопечных", — указала директор Тамбовского областного специализированного дома ребенка Галина Головлева.
Также депутаты передали подарки в Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и труда. Матушкин поздравил сотрудниц Дома-интерната с наступающим 8 Марта и попросил их передать поздравления всем женщинам, проживающим в учреждении. В Доме-интернате сейчас находятся более 160 подопечных. Из них более 90 женщин. Коллектив сотрудников учреждения тоже преимущественно женский.
"Здесь проживают люди, которые всю свою жизнь отдали нашему региону, его развитию, которые усердно трудились, отстаивали независимость нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Поэтому мы стараемся окружать их вниманием, помогать с решением насущных вопросов. Это нужно не только ветеранам, но и нам, депутатам, чтобы не черстветь характером, быть ближе к людям. Думаю, эта добрая традиция продолжится и в дальнейшем", — подчеркнул Матушкин.
Спикер Заксобрания пожелал сотрудницам учреждения отличного настроения, семейного благополучия, а подопечным Дома-интерната — крепкого здоровья и силы духа. В свою очередь, директор Дома-интерната Ирина Федосеева поблагодарила депутатов за внимание и неравнодушие, которое они постоянно проявляют.
"Тамбовская областная дума взяла шефство над нашим учреждением еще до пандемии коронавирусной инфекции, и с тех пор депутаты являются нашими постоянными друзьями и гостями. Их внимание, их подарки скрашивают жизнь ветеранам. Наши подопечные, находясь на заслуженном отдыхе, чувствуют заботу о себе, ощущают себя частью одного целого — частью нашей родной Тамбовской области", — сказала Федосеева.
 
Тамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная ДумаМеждународный женский день
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
