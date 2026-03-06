Спикер Тамбовской облдумы Матушкин посетил подшефные учреждения к 8 Марта

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной думы во главе с председателем Евгением Матушкиным в преддверии Международного женского дня навестили подшефные учреждения и поздравили их коллективы с приближающимся весенним праздником, сообщает пресс-служба парламента.

Международный женский день в России празднуют 8 марта. В 2026 году дата выпадает на воскресенье.

Первое заведение, которое посетили депутаты, было Тамбовским областным специализированным домом ребенка. Сотрудницам подарили цветы, сладости и торты к чаю, фрукты, лимонад и передали игрушки маленьким воспитанникам.

Матушкин отметил, что региональный парламент уже 15 год шефствует над Домом ребенка.

"Конечно же, мы не можем оставить в преддверии 8 Марта сотрудниц учреждения без внимания и поздравлений. Они делают большое дело – окружают малышей, попавших в Дом ребенка, лаской, заботой и любовью. Такое доброе отношение к детям с непростой судьбой дорогого стоит. Хочется пожелать женской половине коллектива Дома ребенка крепкого здоровья, благополучия и любви!" — цитирует пресс-служба Матушкина.

Его радует, что дети обретают маму и папу. В прошлом году 42 ребенка были устроены в семьи.

"Сейчас здесь проживают 34 воспитанника, семь детей в этом году уже нашли своих родителей. По устраиваемости детей в семью у нас один из лучших показателей в России. От лица коллектива областного дома ребенка хочу сказать огромное спасибо депутатам областной думы, которые на протяжении многих лет оказывают нам поддержку, проявляют заботу и никогда не забывают о наших маленьких подопечных", — указала директор Тамбовского областного специализированного дома ребенка Галина Головлева.

Также депутаты передали подарки в Тамбовский дом-интернат для ветеранов войны и труда. Матушкин поздравил сотрудниц Дома-интерната с наступающим 8 Марта и попросил их передать поздравления всем женщинам, проживающим в учреждении. В Доме-интернате сейчас находятся более 160 подопечных. Из них более 90 женщин. Коллектив сотрудников учреждения тоже преимущественно женский.

"Здесь проживают люди, которые всю свою жизнь отдали нашему региону, его развитию, которые усердно трудились, отстаивали независимость нашей страны в годы Великой Отечественной войны. Поэтому мы стараемся окружать их вниманием, помогать с решением насущных вопросов. Это нужно не только ветеранам, но и нам, депутатам, чтобы не черстветь характером, быть ближе к людям. Думаю, эта добрая традиция продолжится и в дальнейшем", — подчеркнул Матушкин.

Спикер Заксобрания пожелал сотрудницам учреждения отличного настроения, семейного благополучия, а подопечным Дома-интерната — крепкого здоровья и силы духа. В свою очередь, директор Дома-интерната Ирина Федосеева поблагодарила депутатов за внимание и неравнодушие, которое они постоянно проявляют.