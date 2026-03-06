Рейтинг@Mail.ru
Глава транспорта ДНР рассказал, когда запустят ж/д сообщение с Воронежем - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:30 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/mariupol-2079081624.html
Глава транспорта ДНР рассказал, когда запустят ж/д сообщение с Воронежем
Глава транспорта ДНР рассказал, когда запустят ж/д сообщение с Воронежем - РИА Новости, 06.03.2026
Глава транспорта ДНР рассказал, когда запустят ж/д сообщение с Воронежем
Железнодорожное сообщение между Мариуполем и Воронежем через Донецк и Луганск планируется запустить к 2028 году, сообщил министр транспорта ДНР Александр... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T17:30:00+03:00
2026-03-06T17:30:00+03:00
мариуполь
воронеж
донецк
единая россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_0:93:3083:1827_1920x0_80_0_0_572f54950a95d19aba3f5519ba155029.jpg
https://ria.ru/20250530/dnr-2019885102.html
мариуполь
воронеж
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_fcd3b023c5e887f55d8d258ff1026a2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
мариуполь, воронеж, донецк, единая россия, общество
Мариуполь, Воронеж, Донецк, Единая Россия, Общество
Глава транспорта ДНР рассказал, когда запустят ж/д сообщение с Воронежем

Железнодорожное сообщение между Мариуполем и Воронежем запустят к 2028 году

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Железнодорожный светофор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ДОНЕЦК, 6 мар - РИА Новости. Железнодорожное сообщение между Мариуполем и Воронежем через Донецк и Луганск планируется запустить к 2028 году, сообщил министр транспорта ДНР Александр Бондаренко.
"В долгосрочной перспективе к 2028 году организовать прямое беспересадочное железнодорожное сообщение по маршруту Мариуполь-Донецк-Луганск-Воронеж с последующим выходом на столицу нашей необъятной родины", – сказал Бондаренко в ходе регионального отчетного форума "Единой России".
По его словам, железнодорожное сообщение между Мариуполем и Воронежем откроют после запуска линии Мариуполь-Донецк, запланированного на второй квартал 2026 года.
Поезд на железнодорожном вокзале Донецка - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
В ДНР заявили о готовности к запуску ж/д сообщения с другими регионами
30 мая 2025, 03:26
 
МариупольВоронежДонецкЕдиная РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала