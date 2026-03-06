https://ria.ru/20260306/mariupol-2079081624.html
Глава транспорта ДНР рассказал, когда запустят ж/д сообщение с Воронежем
Глава транспорта ДНР рассказал, когда запустят ж/д сообщение с Воронежем
Железнодорожное сообщение между Мариуполем и Воронежем через Донецк и Луганск планируется запустить к 2028 году, сообщил министр транспорта ДНР Александр... РИА Новости, 06.03.2026
Глава транспорта ДНР рассказал, когда запустят ж/д сообщение с Воронежем
Железнодорожное сообщение между Мариуполем и Воронежем запустят к 2028 году