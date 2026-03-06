Рейтинг@Mail.ru
15:09 06.03.2026
В Астраханской области ребенок провалился под лед и утонул
В Астраханской области ребенок провалился под лед и утонул
Семилетний мальчик провалился под лед на реке Ахтуба в Астраханской области и утонул, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 06.03.2026
происшествия, астраханская область, россия, харабалинский район
Происшествия, Астраханская область, Россия, Харабалинский район
В Астраханской области ребенок провалился под лед и утонул

В Астраханской области семилетний мальчик провалился под лед и утонул

© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 мар - РИА Новости. Семилетний мальчик провалился под лед на реке Ахтуба в Астраханской области и утонул, сообщает СУСК России по региону.
"В ходе проверки установлено, что сегодня, 6 марта 2026 года, 7-летний ребенок, гуляя по льду на реке Ахтуба около села Михайловка в Харабалинском районе Астраханской области, провалился под лед и утонул", - говорится в сообщении.
Организована проверка. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Приморье ребенок по ошибке выпил жидкость для прочистки труб
