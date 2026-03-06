https://ria.ru/20260306/malchik-2079034975.html
В Астраханской области ребенок провалился под лед и утонул
В Астраханской области ребенок провалился под лед и утонул - РИА Новости, 06.03.2026
В Астраханской области ребенок провалился под лед и утонул
Семилетний мальчик провалился под лед на реке Ахтуба в Астраханской области и утонул, сообщает СУСК России по региону. РИА Новости, 06.03.2026
В Астраханской области семилетний мальчик провалился под лед и утонул