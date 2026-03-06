https://ria.ru/20260306/makron-2079149646.html
Макрон провел разговор с главами Сирии и Ливана
Макрон провел разговор с главами Сирии и Ливана - РИА Новости, 06.03.2026
Макрон провел разговор с главами Сирии и Ливана
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел разговор с президентами Сирии и Ливана Ахмедом аш-Шараа и Жозефом Ауном, обсудил ситуацию на Ближнем... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T23:37:00+03:00
2026-03-06T23:37:00+03:00
2026-03-06T23:37:00+03:00
в мире
ливан
франция
сирия
эммануэль макрон
ахмед аш-шараа
оон
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
франция
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Макрон провел разговор с главами Сирии и Ливана
Макрон обсудил с лидерами Сирии и Ливана ситуацию на Ближнем Востоке