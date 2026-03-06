Рейтинг@Mail.ru
Макрон провел разговор с главами Сирии и Ливана - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:37 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/makron-2079149646.html
Макрон провел разговор с главами Сирии и Ливана
Макрон провел разговор с главами Сирии и Ливана - РИА Новости, 06.03.2026
Макрон провел разговор с главами Сирии и Ливана
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел разговор с президентами Сирии и Ливана Ахмедом аш-Шараа и Жозефом Ауном, обсудил ситуацию на Ближнем... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T23:37:00+03:00
2026-03-06T23:37:00+03:00
в мире
ливан
франция
сирия
эммануэль макрон
ахмед аш-шараа
оон
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_87b18c5e709cd5b8d1ab8e335f4b5834.jpg
https://ria.ru/20260305/tramp-2078879404.html
https://ria.ru/20260304/sirija-2078329466.html
ливан
франция
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846780225_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8cbd982c97a005cbdbb0a61b0ed2acff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, ливан, франция, сирия, эммануэль макрон, ахмед аш-шараа, оон, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Франция, Сирия, Эммануэль Макрон, Ахмед аш-Шараа, ООН, Военная операция США и Израиля против Ирана
Макрон провел разговор с главами Сирии и Ливана

Макрон обсудил с лидерами Сирии и Ливана ситуацию на Ближнем Востоке

© AP Photo / Benoit TessierПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© AP Photo / Benoit Tessier
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что провел разговор с президентами Сирии и Ливана Ахмедом аш-Шараа и Жозефом Ауном, обсудил ситуацию на Ближнем Востоке.
"Поговорил с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и президентом Ливана Жозефом Ауном. Франция работает со своими партнерами над предотвращением дальнейшего распространения конфликта в регионе", - написал Макрон на странице в соцсети X.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Трамп раскритиковал Такера Карлсона за его несогласие с операцией в Иране
5 марта, 23:53
Французский лидер также подчеркнул необходимость соблюдения суверенитета и территориальная целостность Сирии и Ливана наряду с другими государствами региона, добавив, что Франция приложит усилия к тому, чтобы дестабилизация Ближнего Востока не привела к разгулу терроризма.
Кроме того, Макрон осудил авиаудар по штаб-квартире ганского миротворческого батальона ООН в Ливане, приведший к ранению трех солдат организации.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
Сирия - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Сирия направила тысячи военных на границу с Ливаном, пишут СМИ
4 марта, 00:29
 
В миреЛиванФранцияСирияЭммануэль МакронАхмед аш-ШарааООНВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала