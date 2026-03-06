Рейтинг@Mail.ru
Lufthansa посадила самолет в Каире из-за ситуации вокруг Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
19:26 06.03.2026
Lufthansa посадила самолет в Каире из-за ситуации вокруг Ирана
Lufthansa посадила самолет в Каире из-за ситуации вокруг Ирана
Немецкой авиакомпании Lufthansa пришлось развернуть самолет, выполнявший рейс из Мюнхена в Эр-Рияд, и посадить его в аэропорту Каира из-за ситуации вокруг... РИА Новости, 06.03.2026
Lufthansa посадила самолет в Каире из-за ситуации вокруг Ирана

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Немецкой авиакомпании Lufthansa пришлось развернуть самолет, выполнявший рейс из Мюнхена в Эр-Рияд, и посадить его в аэропорту Каира из-за ситуации вокруг Ирана, сообщил гендиректор авиакомпании Карстен Шпор.
"Капитан воздушного судна, согласовав свои действия с руководством, принял решение совершить посадку в Каире", - сказал Шпор, чьи слова приводит агентство DPA.
По данным Lufthansa, аэропорт в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, был закрыт во время захода самолета на посадку.
Шпор предположил, что из-за сохраняющейся напряженной обстановки в ближневосточном регионе таких случаев будет все больше.
Ранее авиакомпания Lufthansa Group продлила приостановку ряда своих рейсов на Ближний Восток до 10 марта.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
