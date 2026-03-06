Логист оценил влияние блокировки Ормузского пролива на грузоперевозки

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Перекрытие Ормузского пролива может повлиять на подорожание морского фрахта, и, как следствие, на отток части грузов с морских линий на прямое железнодорожное сообщение, рассказал интернет-изданию "Лента.ру" учредитель и CEO логистической компании "Фрэйт Логистик Групп" Михаил Дьяконов.
В четверг КСИР Ирана заявлял, что не пропустит через Ормузский пролив суда США, Израиля и европейских стран, иранский МИД же заявил, что исламская республика не будет пропускать через Ормуз также торговые суда своих противников.
"В результате получается, что морской фрахт становится дороже, а потому снижается его эффективность... Ожидается отток части грузов с морских линий на прямое железнодорожное сообщение либо же переход к морской доставке к портам Дальнего Востока, оттуда - наземным транспортом по России", - сказал эксперт.
По его словам, конфликт на Ближнем Востоке повлияет не только на перевозки из стран Персидского залива, но и на транзит по другим маршрутам. Он пояснил, что эти маршруты не перестраивали, но из-за рисков перевозчики ввели надбавки к фрахту, и теперь они составляют от 1,5 до 4 тысяч долларов за контейнер.
Дьяконов добавил, что порты Персидского залива оказались фактически отрезаны от мировой торговли, в том числе и Джабаль-Али в ОАЭ, являющийся одним из крупнейших в мире транзитных хабов. Он также отметил, что через Ормузский пролив проходит до 20 процентов мировой торговли нефтью, а также весомые объемы химической продукции, удобрений и других позиций, а с учетом замкнутости акватории Персидского залива альтернативных путей, кроме прохода через пролив, нет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние, арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана
28 февраля, 14:05