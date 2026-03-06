Логист оценил влияние блокировки Ормузского пролива на грузоперевозки

"В результате получается, что морской фрахт становится дороже, а потому снижается его эффективность... Ожидается отток части грузов с морских линий на прямое железнодорожное сообщение либо же переход к морской доставке к портам Дальнего Востока, оттуда - наземным транспортом по России", - сказал эксперт.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. В результате конфликта под ударом оказались и соседние, арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.