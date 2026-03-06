https://ria.ru/20260306/lnr-2078949369.html
Паводок затопил 11 мостов в селе Бахмутовка в ЛНР
Одиннадцать мостов и автомобильная дорога подтоплены паводковыми водами в селе Бахмутовка в Луганской Народной Республике, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T11:09:00+03:00
2026-03-06T11:09:00+03:00
2026-03-06T11:09:00+03:00
происшествия
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
луганская народная республика
россия
Паводок затопил 11 мостов и автомобильную дорогу в селе Бахмутовка в ЛНР