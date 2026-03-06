Паводок затопил 11 мостов в селе Бахмутовка в ЛНР

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Одиннадцать мостов и автомобильная дорога подтоплены паводковыми водами в селе Бахмутовка в Луганской Народной Республике, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"С связи с подъемом уровня воды в регионе остаются подтопленными 11 низководных мостов и участок автодороги в селе Бахмутовка и несколько мостов в селах на реке Айдаре", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что функционирование систем жизнеобеспечения населенных пунктов не нарушено. "Созданы объездные пути, пешеходные переправы. МЧС держит ситуацию под контролем", - резюмирует министерство.