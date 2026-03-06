Рейтинг@Mail.ru
Паводок затопил 11 мостов в селе Бахмутовка в ЛНР - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:09 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/lnr-2078949369.html
Паводок затопил 11 мостов в селе Бахмутовка в ЛНР
Паводок затопил 11 мостов в селе Бахмутовка в ЛНР - РИА Новости, 06.03.2026
Паводок затопил 11 мостов в селе Бахмутовка в ЛНР
Одиннадцать мостов и автомобильная дорога подтоплены паводковыми водами в селе Бахмутовка в Луганской Народной Республике, рассказали РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T11:09:00+03:00
2026-03-06T11:09:00+03:00
происшествия
луганская народная республика
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941043577_0:124:3073:1853_1920x0_80_0_0_2ea9179f3f63651da535e433eb3bd9a7.jpg
https://ria.ru/20260227/pavodki-2077050509.html
https://ria.ru/20250317/pavodok-2005475810.html
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941043577_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_fb2785fe219b0a6d0f3042c282bdbfa9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, луганская народная республика, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Луганская Народная Республика, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Паводок затопил 11 мостов в селе Бахмутовка в ЛНР

Паводок затопил 11 мостов и автомобильную дорогу в селе Бахмутовка в ЛНР

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкСпасатели
Спасатели - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Спасатели. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Одиннадцать мостов и автомобильная дорога подтоплены паводковыми водами в селе Бахмутовка в Луганской Народной Республике, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"С связи с подъемом уровня воды в регионе остаются подтопленными 11 низководных мостов и участок автодороги в селе Бахмутовка и несколько мостов в селах на реке Айдаре", - говорится в сообщении ведомства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Паводки могут создать проблемы ВСУ на фронте, пишут украинские СМИ
27 февраля, 08:59
Отмечается, что функционирование систем жизнеобеспечения населенных пунктов не нарушено. "Созданы объездные пути, пешеходные переправы. МЧС держит ситуацию под контролем", - резюмирует министерство.
Спасатели добавляют, что из-за скопления талых и дождевых вод, а также промерзания грунта четыре муниципальных округа региона - Троицкий, Славяносербский, Старобельский и Новопсковский - функционируют в режиме повышенной готовности.
Затопленный мост - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Паводок подтопил мосты, участки и дороги в девяти регионах
17 марта 2025, 13:08
 
ПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала