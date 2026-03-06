Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ сообщила об атаке на командный центр КСИР в Ливане - РИА Новости, 06.03.2026
21:14 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/livan-2079131418.html
ЦАХАЛ сообщила об атаке на командный центр КСИР в Ливане
ЦАХАЛ сообщила об атаке на командный центр КСИР в Ливане - РИА Новости, 06.03.2026
ЦАХАЛ сообщила об атаке на командный центр КСИР в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке на командный центр КСИР (элитные подразделения ВС Ирана), который используется движением "Хезболлах" в Ливане. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T21:14:00+03:00
2026-03-06T21:14:00+03:00
в мире
ливан
иран
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
иран
в мире, ливан, иран, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Ливан, Иран, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана
ЦАХАЛ сообщила об атаке на командный центр КСИР в Ливане

ЦАХАЛ атаковала командный центр КСИР в Ливане

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об атаке на командный центр КСИР (элитные подразделения ВС Ирана), который используется движением "Хезболлах" в Ливане.
"ЦАХАЛ атаковала командный центр КСИР, используемый... "Хезболлах" в Ливане", - говорится публикации армии в ее Telegram-канале.
Кроме того, сообщается, что с момента начала операции ЦАХАЛ поразил более 500 целей в Ливане.
