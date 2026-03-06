Рейтинг@Mail.ru
В Ливане девять человек погибли при израильском ударе по жилому дому
19:50 06.03.2026 (обновлено: 19:55 06.03.2026)
В Ливане девять человек погибли при израильском ударе по жилому дому
Жертвами израильского удара по жилому дому в поселении Мадждальселем на юге Ливана стали девять человек , большинство из них дети, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 06.03.2026
В Ливане девять человек погибли при израильском ударе по жилому дому

РИА Новости: в Ливане 9 человек погибли при израильском ударе по жилому дому

© REUTERS / Khalil AshawiДым на месте израильского авиаудара в Ливане. 6 марта 2026
Дым на месте израильского авиаудара в Ливане. 6 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© REUTERS / Khalil Ashawi
Дым на месте израильского авиаудара в Ливане. 6 марта 2026
БЕЙРУТ, 6 мар - РИА Новости. Жертвами израильского удара по жилому дому в поселении Мадждальселем на юге Ливана стали девять человек , большинство из них дети, сообщил РИА Новости источник в муниципалитете.
"Ракета попала в частный дом у нас в Мадждальселем, девять человек погибли, большинство дети и женщины, которые не могли покинуть деревню", - рассказал собеседник агентства.
