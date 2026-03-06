https://ria.ru/20260306/livan-2079119129.html
В Ливане девять человек погибли при израильском ударе по жилому дому
В Ливане девять человек погибли при израильском ударе по жилому дому - РИА Новости, 06.03.2026
В Ливане девять человек погибли при израильском ударе по жилому дому
Жертвами израильского удара по жилому дому в поселении Мадждальселем на юге Ливана стали девять человек , большинство из них дети, сообщил РИА Новости источник... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T19:50:00+03:00
2026-03-06T19:50:00+03:00
2026-03-06T19:55:00+03:00
в мире
ливан
военная операция сша и израиля против ирана
ливан
В Ливане девять человек погибли при израильском ударе по жилому дому
