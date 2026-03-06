https://ria.ru/20260306/livan-2078989176.html
Боевая авиация нанесла удар по жилому кварталу в ливанской Сайде
Боевая авиация нанесла удар по жилому кварталу в ливанской Сайде
Боевая авиация нанесла удар в густонаселенном квартале города Сайда на юге Ливана, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2026
