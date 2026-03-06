Рейтинг@Mail.ru
Число жертв ударов по Ливану выросло до 123
11:56 06.03.2026 (обновлено: 12:10 06.03.2026)
Число жертв ударов по Ливану выросло до 123
Число жертв ударов по Ливану выросло до 123
Число жертв атак Израиля по Ливану возросло до 123, говорится в сообщении министерства здравоохранения республики, переданном госагентству NNA. РИА Новости, 06.03.2026
Число жертв ударов по Ливану выросло до 123

Число жертв израильских ударов по Ливану выросло до 123

ДОХА, 6 мар - РИА Новости. Число жертв атак Израиля по Ливану возросло до 123, говорится в сообщении министерства здравоохранения республики, переданном госагентству NNA.
"Погибли 123 человека и 683 ранены в результате израильской агрессии против нашей страны", - отметил минздрав.
Главный проигравший от войны с Ираном найден в США. И это не Трамп
5 марта, 08:00
Главный проигравший от войны с Ираном найден в США. И это не Трамп
5 марта, 08:00
 
