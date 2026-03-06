https://ria.ru/20260306/livan-2078963217.html
Число жертв ударов по Ливану выросло до 123
Число жертв ударов по Ливану выросло до 123 - РИА Новости, 06.03.2026
Число жертв ударов по Ливану выросло до 123
Число жертв атак Израиля по Ливану возросло до 123, говорится в сообщении министерства здравоохранения республики, переданном госагентству NNA. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T11:56:00+03:00
2026-03-06T11:56:00+03:00
2026-03-06T12:10:00+03:00
ливан
израиль
в мире
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078661074_0:121:3211:1927_1920x0_80_0_0_08fe388a366cbfffa5197a17acbd9308.jpg
https://ria.ru/20260305/proigrysh-2078643377.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/05/2078661074_241:0:2970:2047_1920x0_80_0_0_76697e3e742ea75264053381a2f6d7f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ливан, израиль, в мире, военная операция сша и израиля против ирана
Ливан, Израиль, В мире, Военная операция США и Израиля против Ирана
Число жертв ударов по Ливану выросло до 123
Число жертв израильских ударов по Ливану выросло до 123