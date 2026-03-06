Рейтинг@Mail.ru
05:20 06.03.2026
"Хезболла" призвала жителей израильских поселений покинуть свои дома
"Хезболла" призвала жителей израильских поселений покинуть свои дома
в мире
ливан
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
в мире, ливан, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана, израиль
В мире, Ливан, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
"Хезболла" призвала жителей израильских поселений покинуть свои дома

"Хезболла" призвала жителей нескольких израильских поселений покинуть свои дома

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
БЕЙРУТ, 6 мар - РИА Новости. Движение "Хезболлах" призвало жителей израильских поселений, расположенных в пятикилометровой зоне от ливанской границы, покинуть свои дома, говорится в заявлении движения.
"Вы должны эвакуировать все поселения, находящиеся в пределах пяти километров от линии границы. Агрессия вашей армии против суверенитета Ливана, нападения на мирных граждан, разрушение гражданской инфраструктуры и проводимая вами депортация не останутся без ответа", - говорится в заявлении.
В миреЛиванХезболлаВоенная операция США и Израиля против ИранаИзраиль
 
 
