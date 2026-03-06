"Хезболла" призвала жителей израильских поселений покинуть свои дома

БЕЙРУТ, 6 мар - РИА Новости. Движение "Хезболлах" призвало жителей израильских поселений, расположенных в пятикилометровой зоне от ливанской границы, покинуть свои дома, говорится в заявлении движения.

"Вы должны эвакуировать все поселения, находящиеся в пределах пяти километров от линии границы. Агрессия вашей армии против суверенитета Ливана, нападения на мирных граждан, разрушение гражданской инфраструктуры и проводимая вами депортация не останутся без ответа", - говорится в заявлении.