https://ria.ru/20260306/livan-2078903847.html
"Хезболла" призвала жителей израильских поселений покинуть свои дома
"Хезболла" призвала жителей израильских поселений покинуть свои дома - РИА Новости, 06.03.2026
"Хезболла" призвала жителей израильских поселений покинуть свои дома
Движение "Хезболлах" призвало жителей израильских поселений, расположенных в пятикилометровой зоне от ливанской границы, покинуть свои дома, говорится в... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T05:20:00+03:00
2026-03-06T05:20:00+03:00
2026-03-06T05:20:00+03:00
в мире
ливан
хезболла
военная операция сша и израиля против ирана
израиль
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905383091_0:0:3293:1853_1920x0_80_0_0_f1c8cdb1ba54380e995315df19225a7f.jpg
https://ria.ru/20260305/khezbolla-2078844077.html
ливан
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905383091_564:0:3293:2047_1920x0_80_0_0_003ed6c6fd4a2b4846f90aab8387dfa3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, ливан, хезболла, военная операция сша и израиля против ирана, израиль
В мире, Ливан, Хезболла, Военная операция США и Израиля против Ирана, Израиль
"Хезболла" призвала жителей израильских поселений покинуть свои дома
"Хезболла" призвала жителей нескольких израильских поселений покинуть свои дома
БЕЙРУТ, 6 мар - РИА Новости. Движение "Хезболлах" призвало жителей израильских поселений, расположенных в пятикилометровой зоне от ливанской границы, покинуть свои дома, говорится в заявлении движения.
"Вы должны эвакуировать все поселения, находящиеся в пределах пяти километров от линии границы. Агрессия вашей армии против суверенитета Ливана, нападения на мирных граждан, разрушение гражданской инфраструктуры и проводимая вами депортация не останутся без ответа", - говорится в заявлении.