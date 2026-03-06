Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" атаковала ракетами скопление техники израильской армии
03:40 06.03.2026
"Хезболла" атаковала ракетами скопление техники израильской армии
"Хезболла" атаковала ракетами скопление техники израильской армии - РИА Новости, 06.03.2026
"Хезболла" атаковала ракетами скопление техники израильской армии
Бойцы движения "Хезболлах" атаковали ракетами скопление бронетехники израильской армии в районе поселения Маркаба на юге Ливана, говорится в заявлении движения. РИА Новости, 06.03.2026
2026
"Хезболла" атаковала ракетами скопление техники израильской армии

"Хезболла" заявила об ударе ракетами по скоплению техники ЦАХАЛ в Ливане

БЕЙРУТ, 6 мар - РИА Новости. Бойцы движения "Хезболлах" атаковали ракетами скопление бронетехники израильской армии в районе поселения Маркаба на юге Ливана, говорится в заявлении движения.
"Бойцы Исламского Сопротивления в 00.30 сегодня, в пятницу 06.03.2026, в третий раз нанесли ракетный удар по скоплению техники израильской армии на новой позиции в населённом пункте Маркаба", - написано в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Трамп напал на Иран по чужой ошибке — и это полная катастрофа
