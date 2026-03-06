https://ria.ru/20260306/livan-2078898423.html
"Хезболла" атаковала ракетами скопление техники израильской армии
Бойцы движения "Хезболлах" атаковали ракетами скопление бронетехники израильской армии в районе поселения Маркаба на юге Ливана, говорится в заявлении движения. РИА Новости, 06.03.2026
