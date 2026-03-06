https://ria.ru/20260306/lavrov-2079088705.html
Лавров и глава МИД Афганистана обсудили последствия агрессии против Ирана
Лавров и глава МИД Афганистана обсудили последствия агрессии против Ирана
Министры иностранных дел России и Афганистана Сергей Лавров и Амир Хан Моттаки обсудили последствия агрессии США и Израиля против Ирана для Ближнего Востока. РИА Новости, 06.03.2026
