Силы ПВО Кувейта отразили ракетную атаку
Силы противовоздушной обороны Кувейта отразили ракетную атаку на территорию страны, следует из заявления министерства обороны Кувейта. РИА Новости, 06.03.2026
Силы ПВО Кувейта отразили ракетную атаку
Силы ПВО Кувейта сбили ракеты в воздушном пространстве страны
БЕЙРУТ, 6 мар - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Кувейта отразили ракетную атаку на территорию страны, следует из заявления министерства обороны Кувейта.
"Силы ПВО сбили ракеты в воздушном пространстве страны; в связи с этим были включены сирены тревоги в соответствии с установленными процедурами", - говорится в заявлении.
Согласно коммюнике, в результате перехвата часть осколков упала на землю, что привело к незначительному материальному ущербу, пострадавших нет.