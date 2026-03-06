Силы ПВО Кувейта отразили ракетную атаку

Рейтинг@Mail.ru
03:01 06.03.2026
в мире
кувейт
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, кувейт, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Кувейт, Военная операция США и Израиля против Ирана
Небоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт
Небоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Небоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт. Архивное фото
БЕЙРУТ, 6 мар - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Кувейта отразили ракетную атаку на территорию страны, следует из заявления министерства обороны Кувейта.
"Силы ПВО сбили ракеты в воздушном пространстве страны; в связи с этим были включены сирены тревоги в соответствии с установленными процедурами", - говорится в заявлении.
Согласно коммюнике, в результате перехвата часть осколков упала на землю, что привело к незначительному материальному ущербу, пострадавших нет.
В миреКувейтВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
