США решили эвакуировать свое посольство в Кувейте, пишут СМИ
2026-03-06T03:00:00+03:00
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости.
Власти США распорядились эвакуировать посольство в Кувейте, сотрудникам дипмиссии приказано уничтожить всю конфиденциальную информацию, сообщает телеканал CBS
со ссылкой на источники.
Само посольство ранее сообщило о приостановке работы.
"Распоряжение включало требования к сотрудникам посольства уничтожить конфиденциальную информацию и очистить серверы с секретными данными", - говорится в сообщении телеканала.
CBS также отмечает, что посольство подвергалось атакам несколько раз.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.