США решили эвакуировать свое посольство в Кувейте, пишут СМИ
03:00 06.03.2026
США решили эвакуировать свое посольство в Кувейте, пишут СМИ
Власти США распорядились эвакуировать посольство в Кувейте, сотрудникам дипмиссии приказано уничтожить всю конфиденциальную информацию, сообщает телеканал CBS
в мире
сша
иран
кувейт
военная операция сша и израиля против ирана
2026
Новости
CBS: власти США распорядились эвакуировать посольство в Кувейте

Работа ПВО из Кувейта. Кадр видео из соцсетей
Работа ПВО из Кувейта. Кадр видео из соцсетей. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 мар - РИА Новости. Власти США распорядились эвакуировать посольство в Кувейте, сотрудникам дипмиссии приказано уничтожить всю конфиденциальную информацию, сообщает телеканал CBS со ссылкой на источники.
Само посольство ранее сообщило о приостановке работы.
Посольство Италии в Иране продолжит работать в Баку
00:03
"Распоряжение включало требования к сотрудникам посольства уничтожить конфиденциальную информацию и очистить серверы с секретными данными", - говорится в сообщении телеканала.
CBS также отмечает, что посольство подвергалось атакам несколько раз.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Трамп напал на Иран по чужой ошибке — и это полная катастрофа
4 марта, 08:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
