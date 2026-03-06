США решили эвакуировать свое посольство в Кувейте, пишут СМИ

"Распоряжение включало требования к сотрудникам посольства уничтожить конфиденциальную информацию и очистить серверы с секретными данными", - говорится в сообщении телеканала.

CBS также отмечает, что посольство подвергалось атакам несколько раз.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.