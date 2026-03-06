https://ria.ru/20260306/kuper-2078888388.html
В США назвали число стран, пострадавших от ответных ударов Ирана
В США назвали число стран, пострадавших от ответных ударов Ирана - РИА Новости, 06.03.2026
В США назвали число стран, пострадавших от ответных ударов Ирана
Глава Центрального командования Вооружённых сил США Брэд Купер заявил, что 12 стран уже подверглись ударам в результате ответных действий Ирана. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T01:42:00+03:00
2026-03-06T01:42:00+03:00
2026-03-06T02:45:00+03:00
в мире
иран
сша
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077442993_0:273:2673:1776_1920x0_80_0_0_c8b30e48b043375e5ec851f586e43a3f.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078560117.html
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1c/2077442993_0:0:2369:1776_1920x0_80_0_0_79030169b0dc733fc99b4c757f9a33c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Военная операция США и Израиля против Ирана
В США назвали число стран, пострадавших от ответных ударов Ирана
Глава CENTCOM Купер: 12 стран пострадали от ответных ударов Ирана
ВАШИНГТОН, 6 мар – РИА Новости. Глава Центрального командования Вооружённых сил США Брэд Купер заявил, что 12 стран уже подверглись ударам в результате ответных действий Ирана.
"Отмечу лишь, что на данный момент есть уже 12 стран, которые подверглись атаке со стороны Ирана. И эти 12 стран не слишком довольны", – заявил Купер на пресс-конференции в штабе CENTCOM.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.