Пятый участник нападения на погранвойска Кубы умер от ран

МЕХИКО, 6 мар - РИА Новости. Пятый участник вооруженного нападения на морское подразделение пограничных войск Кубы, получивший ранения во время столкновения, скончался, сообщило МВД республики.

"Роберто Альварес Авила скончался 4 марта в результате полученных ранений", - говорится в сообщении министерства внутренних дел Кубы о ходе расследования сорванной попытки террористического проникновения на территорию страны.

Ранее кубинские власти сообщали, что катер под флагом США вторгся в территориальные воды страны и открыл огонь по пограничникам. В результате ответного огня были ликвидированы четыре человека, еще шесть участников группы были задержаны.

МВД сообщило, что расследование обстоятельств нападения продолжается, а показания задержанных дополняются другими следственными действиями. В ходе расследования устанавливается причастность к подготовке акции лиц, проживающих в США.

Задержанные на Кубе диверсанты являются кубинцами, проживающими в США, а часть из них имеет криминальное прошлое. Двое фигурантов, по информации ведомства, находились в национальном списке лиц, разыскиваемых за причастность к террористической деятельности. Всем им официально предъявлены обвинения в терроризме.