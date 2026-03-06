https://ria.ru/20260306/ksir-2079113154.html
Иран заявил о гибели большого числа военных США при ударе в Бахрейне
Иран заявил о гибели большого числа военных США при ударе в Бахрейне
Атака на место дислокации американских военных в Бахрейне привела к большому числу погибших и раненых, утверждает центральный штаб иранского военного... РИА Новости, 06.03.2026
Иран заявил о гибели большого числа военных США при ударе в Бахрейне
КСИР: атака на местоположение военных США в Бахрейне привела к большим потерям