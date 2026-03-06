Рейтинг@Mail.ru
В Крыму назвали угрозы Зеленского в адрес Орбана психозом - РИА Новости, 06.03.2026
16:12 06.03.2026
В Крыму назвали угрозы Зеленского в адрес Орбана психозом
В Крыму назвали угрозы Зеленского в адрес Орбана психозом
Глава крымского центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко назвал психозом угрозы Владимира РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T16:12:00+03:00
2026-03-06T16:12:00+03:00
В Крыму назвали угрозы Зеленского в адрес Орбана психозом

Бондаренко: назвал угрозы Зеленского в адрес Орбана проявлением неадекватности

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Глава крымского центра поддержки украинских переселенцев международного общественного движения "Другая Украина" Олег Бондаренко назвал психозом угрозы Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
Зеленский в четверг начал угрожать премьеру Венгрии встречей с боевиками ВСУ из-за блокировки венгерской стороной очередного кредита от ЕС для Украины.
"Угрозы Зеленского – психоз и проявление его неадекватности", - сказал Бондаренко РИА Новости.
По его словам, действия Зеленского показывают, что с таким "неадекватным персонажем" не может быть никаких конструктивных договоренностей.
"Очевидно, Зеленский пытается сорвать мирное урегулирование конфликта", - считает Бондаренко.
