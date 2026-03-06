Рейтинг@Mail.ru
В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке БПЛА в Алешках - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/krym-2079021637.html
В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке БПЛА в Алешках
В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке БПЛА в Алешках - РИА Новости, 06.03.2026
В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке БПЛА в Алешках
Состояние двух мужчин, раненных при атаке дронов ВСУ в Алешках Херсонской области и эвакуированных в Симферополь, оценивается как тяжелое и средней тяжести,... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T14:35:00+03:00
2026-03-06T14:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
республика крым
симферополь
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723995_0:284:3071:2011_1920x0_80_0_0_9719be5da4c2e10d23fe920d6a1eda98.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
республика крым
симферополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/02/2026723995_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_028df537e09ea536b8c88319d4263967.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , республика крым, симферополь, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Республика Крым, Симферополь, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке БПЛА в Алешках

РИА Новости: раненные при атаке БПЛА в Алешках остаются в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваРаботник медучреждения в коридоре
Работник медучреждения в коридоре - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Работник медучреждения в коридоре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Состояние двух мужчин, раненных при атаке дронов ВСУ в Алешках Херсонской области и эвакуированных в Симферополь, оценивается как тяжелое и средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Крыма.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в Алешках четыре БПЛА атаковали продуктовый магазин. Погибли два человека, ещё 12 мирных жителей пострадали. Двое мужчин 1954 и 1962 годов рождения в тяжёлом состоянии эвакуированы в Крым, сообщал он.
"Двое пострадавших в результате атаки БПЛА в Херсонской области госпитализированы в ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6". В настоящее время состояние одного пациента оценивается как тяжелое, второй пострадавший в состоянии средней степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в крымском минздраве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьРеспублика КрымСимферопольВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала