В Крыму рассказали о состоянии раненных при атаке БПЛА в Алешках

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар - РИА Новости. Состояние двух мужчин, раненных при атаке дронов ВСУ в Алешках Херсонской области и эвакуированных в Симферополь, оценивается как тяжелое и средней тяжести, сообщили РИА Новости в пресс-службе минздрава Крыма.

"Двое пострадавших в результате атаки БПЛА в Херсонской области госпитализированы в ГБУЗ РК "Симферопольская клиническая больница скорой медицинской помощи №6". В настоящее время состояние одного пациента оценивается как тяжелое, второй пострадавший в состоянии средней степени тяжести. Пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в крымском минздраве.