Астроном рассказала, какие планеты можно увидеть в марте без телескопа
Наука
 
04:28 06.03.2026
Астроном рассказала, какие планеты можно увидеть в марте без телескопа
Венеру и Юпитер можно увидеть в марте невооруженным глазом, а с помощью телескопа получится найти на небе Уран, сообщила РИА Новости начальник...
Астроном рассказала, какие планеты можно увидеть в марте без телескопа

© Фото : JAXA/ISAS/DARTS/Damia BouicФотография Венеры в оптическом и ультрафиолетовом диапазоне, полученная камерами зонда "Акацуки"
Фотография Венеры в оптическом и ультрафиолетовом диапазоне, полученная камерами зонда "Акацуки". Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Венеру и Юпитер можно увидеть в марте невооруженным глазом, а с помощью телескопа получится найти на небе Уран, сообщила РИА Новости начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой Олеся Роменская.
"Для любителей астрономии март отметится возможностью наблюдать Венеру в вечернее время - над западной частью горизонта. В ночное время можно также невооруженным глазом увидеть Юпитер над южной частью горизонта. Обладатели телескопов могут найти на небе также планету Уран", - рассказала собеседница агентства.
Она отметила, что такие наблюдения можно вести в течение всего марта. При этом, по словам астронома, и после марта яркие Юпитер и Венеру можно будет наблюдать, несмотря на более светлые ночи.
"А для Урана небо необходимо темное, найти его в сумерках будет крайне проблематично", - пояснила Роменская.
