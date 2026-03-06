Астроном рассказала, какие планеты можно увидеть в марте без телескопа

ЯРОСЛАВЛЬ, 6 мар – РИА Новости. Венеру и Юпитер можно увидеть в марте невооруженным глазом, а с помощью телескопа получится найти на небе Уран, сообщила РИА Новости начальник методико-просветительского отдела Ярославского культурно-просветительского центра имени В.В. Терешковой Олеся Роменская.

"Для любителей астрономии март отметится возможностью наблюдать Венеру в вечернее время - над западной частью горизонта. В ночное время можно также невооруженным глазом увидеть Юпитер над южной частью горизонта. Обладатели телескопов могут найти на небе также планету Уран", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что такие наблюдения можно вести в течение всего марта. При этом, по словам астронома, и после марта яркие Юпитер и Венеру можно будет наблюдать, несмотря на более светлые ночи.