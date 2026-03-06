Рейтинг@Mail.ru
Спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в театре Куклачева
Хорошие новости
 
09:51 06.03.2026
Спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в театре Куклачева
Спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в театре Куклачева
москва, россия, донецкая народная республика, театр кошек куклачева
Хорошие новости, Москва, Россия, Донецкая Народная Республика, Театр кошек Куклачева
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Спасенная из зоны СВО в июле прошлого года кошка Глуша, долго проходившая лечение и реабилитацию, дебютировала в спектакле театра Куклачева в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В театре кошек Куклачева, подведомственном столичному департаменту культуры, 28 февраля состоялось юмористическое представление "Лебединое озеро, или Как прынц невесту искал, а коты ему помогали". В нем сыграли коты Холли, Вижа и Глуша. Последняя дебютировала в спектакле после продолжительной адаптации", - говорится в сообщении.
Знаменитый дрессировщик, заслуженный артист России, первый заместитель художественного руководителя театра Дмитрий Куклачев, чьи слова приводятся в сообщении, напомнил, что полгода назад театр взял к себе трех фронтовых котов.
"Это животные, спасенные нашими бойцами из зоны специальной военной операции. Глуша была спасена из села Глушково. Сегодня, можно сказать, ее триумф и первый выход на сцену, потому что она очень долго реабилитировалась и лечилась. Вместе с Холли и Вижей они стали звездами театра", - добавил Куклачев.
В июле 2025 года в пресс-службе столичного департамента культуры рассказали РИА Новости, что трех котов из зоны СВО приняли на "службу" в Театр кошек Куклачева. В ведомстве отмечали, что благодаря бойцам и волонтерам животные получили второй шанс на жизнь - котов вывезли из районов под Курском и Донецкой Народной Республики.
Хорошие новости
 
 
