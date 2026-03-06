Спасенная из зоны СВО кошка Глуша дебютировала в театре Куклачева

"В театре кошек Куклачева, подведомственном столичному департаменту культуры, 28 февраля состоялось юмористическое представление "Лебединое озеро, или Как прынц невесту искал, а коты ему помогали". В нем сыграли коты Холли, Вижа и Глуша. Последняя дебютировала в спектакле после продолжительной адаптации", - говорится в сообщении.

"Это животные, спасенные нашими бойцами из зоны специальной военной операции. Глуша была спасена из села Глушково. Сегодня, можно сказать, ее триумф и первый выход на сцену, потому что она очень долго реабилитировалась и лечилась. Вместе с Холли и Вижей они стали звездами театра", - добавил Куклачев.