Вирусолог рассказала, стоит ли опасаться вспышки кори в России - РИА Новости, 06.03.2026
02:23 06.03.2026
Вирусолог рассказала, стоит ли опасаться вспышки кори в России
Вирусолог рассказала, стоит ли опасаться вспышки кори в России - РИА Новости, 06.03.2026
Вирусолог рассказала, стоит ли опасаться вспышки кори в России
Вспышки кори в России опасаться не стоит, могут быть редкие локальные вспышки среди не привитых, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент... РИА Новости, 06.03.2026
общество
россия
хабаровский край
хабаровск
дальневосточный федеральный университет
россия
хабаровский край
хабаровск
2026
Новости
общество, россия, хабаровский край, хабаровск, дальневосточный федеральный университет
Общество, Россия, Хабаровский край, Хабаровск, Дальневосточный федеральный университет
Вирусолог рассказала, стоит ли опасаться вспышки кори в России

РИА Новости: врач Компанец призвала не опасаться вспышки кори в России

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Вспышки кори в России опасаться не стоит, могут быть редкие локальные вспышки среди не привитых, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.
"Нет, (вспышки в РФ опасаться) не стоит. Это редкие локальные вспышки среди не привитых", - сказала Компанец.
По ее словам, есть понятие "коллективный иммунитет" - то есть охват вакцинацией почти всего населения.
"Для кори охват должен составлять более 95% населения. Если в административной территории охват высокий, то небольшие вспышки могут быть среди не привитых людей - например, мигрантов - или семейных. Но все (в зоне риска - ред.) – не привитые", - добавила врач.
Случаи кори сейчас фиксируются в Забайкалье и Хабаровском крае. В частности, у одного из студентов Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) в Хабаровске выявили корь, из-за чего в вузе ввели масочный режим.
ОбществоРоссияХабаровский крайХабаровскДальневосточный федеральный университет
 
 
