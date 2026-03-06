https://ria.ru/20260306/kor-2078891897.html
Вирусолог рассказала, стоит ли опасаться вспышки кори в России
2026-03-06T02:23:00+03:00
РИА Новости: врач Компанец призвала не опасаться вспышки кори в России
ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Вспышки кори в России опасаться не стоит, могут быть редкие локальные вспышки среди не привитых, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.
"Нет, (вспышки в РФ
опасаться) не стоит. Это редкие локальные вспышки среди не привитых", - сказала Компанец.
По ее словам, есть понятие "коллективный иммунитет" - то есть охват вакцинацией почти всего населения.
"Для кори охват должен составлять более 95% населения. Если в административной территории охват высокий, то небольшие вспышки могут быть среди не привитых людей - например, мигрантов - или семейных. Но все (в зоне риска - ред.) – не привитые", - добавила врач.
Случаи кори сейчас фиксируются в Забайкалье и Хабаровском крае
. В частности, у одного из студентов Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ) в Хабаровске
выявили корь, из-за чего в вузе ввели масочный режим.