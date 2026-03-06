Вирусолог рассказала, стоит ли опасаться вспышки кори в России

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар – РИА Новости. Вспышки кори в России опасаться не стоит, могут быть редкие локальные вспышки среди не привитых, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Галина Компанец.

"Нет, (вспышки в РФ опасаться) не стоит. Это редкие локальные вспышки среди не привитых", - сказала Компанец.

По ее словам, есть понятие "коллективный иммунитет" - то есть охват вакцинацией почти всего населения.

"Для кори охват должен составлять более 95% населения. Если в административной территории охват высокий, то небольшие вспышки могут быть среди не привитых людей - например, мигрантов - или семейных. Но все (в зоне риска - ред.) – не привитые", - добавила врач.