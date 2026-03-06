Концерты американского рэпера Flo Rida пройдут в Москве в мае

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Концерты американского исполнителя Flo Rida (Трэмара Дилларда) состоятся 2 и 3 мая в Москве, сообщили РИА Новости в концертном агентстве Say Agency.
Пятикратный номинант на Grammy должен был выступить 8 и 9 марта на "ЦСКА Арене" в Москве. Кроме того, в рамках российского турне были запланированы концерты в Краснодаре и Новосибирске.
"Концерты Flo Rida переносятся на 2-3 мая", - сказала собеседница агентства.
Организаторы отметили, что площадка проведения не изменится, концерт состоится на "ЦСКА Арене".
Главным треком в репертуаре Flo Rida стал саундтрек Low к фильму "Шаг вперед 2", совместный с T-Pain. Композиция удерживала лидерство в Billboard Hot 100 целых десять недель подряд и стала самым продаваемым синглом в США по итогам 2008 года. Песня стала рекордсменом цифровых продаж с результатом в более чем 4 миллиона.
Кроме того, Flo Rida известен работами с Ke$ha, David Guetta и Sia. На счету артиста 12 хитов, возглавлявших чарты, 80 миллионов проданных записей по всему миру и более 2 миллиардов просмотров на YouTube.
