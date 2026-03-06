Путин и Пезешкиан договорились продолжить контакты по различным каналам

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора условились, что контакты по различным каналам будут продолжены.

"Условлено, что контакты с иранской стороной по различным каналам будут продолжены", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.