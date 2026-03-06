Рейтинг@Mail.ru
Путин и Пезешкиан договорились продолжить контакты по различным каналам - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:54 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/kontakty-2079144295.html
Путин и Пезешкиан договорились продолжить контакты по различным каналам
Путин и Пезешкиан договорились продолжить контакты по различным каналам - РИА Новости, 06.03.2026
Путин и Пезешкиан договорились продолжить контакты по различным каналам
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора условились, что контакты по различным каналам будут продолжены. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T22:54:00+03:00
2026-03-06T22:54:00+03:00
в мире
россия
иран
владимир путин
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994201142_0:0:2978:1675_1920x0_80_0_0_d8d8b61be0677a37863a3c7fd9993287.jpg
https://ria.ru/20260306/putin-2079144082.html
россия
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/11/1994201142_150:0:2879:2047_1920x0_80_0_0_b9c1e18c5ec67f0a5477fad295bc9646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Россия, Иран, Владимир Путин, Масуд Пезешкиан, Военная операция США и Израиля против Ирана
Путин и Пезешкиан договорились продолжить контакты по различным каналам

Путин и Пезешкиан условились, что контакты по различным каналам продолжатся

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора условились, что контакты по различным каналам будут продолжены.
В пятницу Путин созвонился с Пезешкианом.
"Условлено, что контакты с иранской стороной по различным каналам будут продолжены", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Пезешкиан проинформировал Путина о развитии ситуации на Ближнем Востоке
Вчера, 22:51
 
В миреРоссияИранВладимир ПутинМасуд ПезешкианВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала