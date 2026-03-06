https://ria.ru/20260306/kontakty-2079144295.html
Путин и Пезешкиан договорились продолжить контакты по различным каналам
Президент России Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора условились, что контакты по различным каналам будут продолжены. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T22:54:00+03:00
в мире
россия
иран
владимир путин
масуд пезешкиан
военная операция сша и израиля против ирана
россия
иран
в мире, россия, иран, владимир путин, масуд пезешкиан, военная операция сша и израиля против ирана
Путин и Пезешкиан договорились продолжить контакты по различным каналам
