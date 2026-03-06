Дмитриев предсказал энергетический коллапс в ЕС

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предсказал полный энергетический коллапс в Евросоюзе.
"Это рассвет новой эры - эры полного энергетического коллапса и банкротства Европы из-за идиотских решений Урсулы (фон дер Ляйен, председателя Еврокомиссии) Кайи (Каллас, главы европейской дипломатии) и других русофобов", - написал Дмитриев в соцсети X.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в понедельник. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% - до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цены максимально поднимались на 45% и впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров.
Ценовой скачок в понедельник начался после заявления госкомпании QatarEnergy о прекращении производства сжиженного природного газа (СПГ) на всех предприятиях из-за атак беспилотников. По данным Форума стран-экспортеров газа, Катар входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров сжиженного газа в мире.