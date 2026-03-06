Рейтинг@Mail.ru
08:15 06.03.2026 (обновлено: 08:24 06.03.2026)
Дмитриев предсказал энергетический коллапс в ЕС
Дмитриев предсказал энергетический коллапс в ЕС
экономика, россия, европа, катар, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, еврокомиссия, евросоюз
© РИА Новости / Евгений Биятов
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев предсказал полный энергетический коллапс в Евросоюзе.
"Это рассвет новой эры - эры полного энергетического коллапса и банкротства Европы из-за идиотских решений Урсулы (фон дер Ляйен, председателя Еврокомиссии) Кайи (Каллас, главы европейской дипломатии) и других русофобов", - написал Дмитриев в соцсети X.
Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Каллас пожаловалась на желание союзников ЕС развалить его
Вчера, 20:39
"Отказавшись от российских энергоносителей, ЕС так много раз выстрелил себе в ногу, что ни одной ноги не осталось", - добавил глава РФПИ.
Цены на газ на европейском рынке начали резко расти в понедельник. Тогда газовые котировки подскакивали на 50% - до 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цены максимально поднимались на 45% и впервые со 2 февраля 2023 года превышали 780 долларов за тысячу кубометров.
Ценовой скачок в понедельник начался после заявления госкомпании QatarEnergy о прекращении производства сжиженного природного газа (СПГ) на всех предприятиях из-за атак беспилотников. По данным Форума стран-экспортеров газа, Катар входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров сжиженного газа в мире.
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Европе грозит новый кризис в энергетике, пишут СМИ
Вчера, 10:16
 
ЭкономикаРоссияЕвропаКатарКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
