https://ria.ru/20260306/kolesnik-2079003417.html
Депутат Госдумы Колесник заявил об отсутствии политкорректности у США
Депутат Госдумы Колесник заявил об отсутствии политкорректности у США - РИА Новости, 06.03.2026
Депутат Госдумы Колесник заявил об отсутствии политкорректности у США
США никогда не страдали политкорректностью, а всегда наносили удары так, как им нужно, заявил в беседе с "Лентой.ру" депутат Госдумы Андрей Колесник. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T14:05:00+03:00
2026-03-06T14:05:00+03:00
2026-03-06T14:05:00+03:00
в мире
сша
иран
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077617333_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_a17ff6e88931ef41d2c2022abff446c2.jpg
https://ria.ru/20260305/iran-2078743444.html
https://ria.ru/20260228/iran-2077377933.html
сша
иран
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077617333_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_49710411cf03d24231346193bf0a7ede.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, иран
Депутат Госдумы Колесник заявил об отсутствии политкорректности у США
Депутат Андрей Колесник: США никогда не страдали политкорректностью