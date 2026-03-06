Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы Колесник заявил об отсутствии политкорректности у США - РИА Новости, 06.03.2026
14:05 06.03.2026
Депутат Госдумы Колесник заявил об отсутствии политкорректности у США
США никогда не страдали политкорректностью, а всегда наносили удары так, как им нужно, заявил в беседе с "Лентой.ру" депутат Госдумы Андрей Колесник.
Депутат Госдумы Колесник заявил об отсутствии политкорректности у США

Депутат Андрей Колесник: США никогда не страдали политкорректностью

© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANAРазбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран
© REUTERS / Abbas Zakeri/Mehr News/WANA
Разбор завалов после израильского удара по школе в Минабе, Иран. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. США никогда не страдали политкорректностью, а всегда наносили удары так, как им нужно, заявил в беседе с "Лентой.ру" депутат Госдумы Андрей Колесник.
Депутат прокомментировал заявление министра обороны США Пита Хегсета о том, что огневая мощь Соединенных Штатов, применяемая против Ирана, вскоре возрастет.
Иран установил личности виновных в ударе по школе в Минабе
5 марта, 14:24
"Особой избирательностью оружие США не страдает. То есть лупили по всему, как сейчас они ударили по Ирану, по школе. Это вообще ни в какие рамки. И даже не извинились за это. Сказали, что это не они", - напомнил Колесник.
По его словам, заявления об усилении огневой мощи и отказе от политкорректных ограничений говорят о том, что США больше не хотят отвечать за свои непонятные для мирового сообщества удары.
"Надо понимать всему миру, как иметь дело с Соединенными Штатами", - сказал он.
"Эпическая ярость" и "Рык льва": операция США и Израиля против Ирана
28 февраля, 14:05
 
