Названа самая популярная у россиянок книга

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Романы "Анна Каренина" Льва Толстого, "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма и "Братья Карамазовы" Федора Достоевского являются самыми популярными книгами среди россиянок, сообщили РИА Новости в книжном сервисе сервис "КИОН Строки" по результатам проведенного ими исследования к 8 марта.
"Согласно данным аналитики, самая популярная книга у женской аудитории "КИОН Строк" - "Анна Каренина" Льва Толстого, одна из главных историй о любви и выборе", - говорится в сообщении.
На втором месте оказался масштабный приключенческий роман "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма. Третью и четвертую строчки занимают два знаменитых романа Федора Достоевского - "Братья Карамазовы" и "Преступление и наказание". Замыкает пятерку еще одно произведение Достоевского "Идиот" - история о столкновении нравственной чистоты с жестокой реальностью общества, отметили в "КИОН Строки".
В то же время в рейтинге авторов среди женщин на сервисе лидирует Толстой, на втором месте - Достоевский, на третьем - Булгаков. Дюма также вошел в этот список, а вместе с ним и автор "Приключений Шерлока Холмса" Артур Конан Дойл. В число наиболее читаемых авторов также вошёл Антон Чехов.
