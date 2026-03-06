Названа самая популярная у россиянок книга

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Романы "Анна Каренина" Льва Толстого, "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма и "Братья Карамазовы" Федора Достоевского являются самыми популярными книгами среди россиянок, сообщили РИА Новости в книжном сервисе сервис "КИОН Строки" по результатам проведенного ими исследования к 8 марта.