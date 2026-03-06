Рейтинг@Mail.ru
Названа самая популярная у россиянок книга - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:49 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/knigi-2078928829.html
Названа самая популярная у россиянок книга
Названа самая популярная у россиянок книга - РИА Новости, 06.03.2026
Названа самая популярная у россиянок книга
Романы "Анна Каренина" Льва Толстого, "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма и "Братья Карамазовы" Федора Достоевского являются самыми популярными книгами среди... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T09:49:00+03:00
2026-03-06T09:49:00+03:00
федор достоевский
лев толстой (писатель)
шерлок холмс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583359262_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_f094fa7fc901ef996bdd427d5e20336d.jpg
https://ria.ru/20260305/memuary-2078818998.html
https://ria.ru/20260306/pisateli-2078922650.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583359262_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_8dd4b1c0f196b51c4940c24bd4c63616.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федор достоевский, лев толстой (писатель), шерлок холмс
Федор Достоевский, Лев Толстой (писатель), Шерлок Холмс
Названа самая популярная у россиянок книга

«КИОН Строки»: «Анна Каренина» стала самой популярной книгой у россиянок

© Depositphotos.com / AndrewLozovyiДевушка читает книгу
Девушка читает книгу - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Depositphotos.com / AndrewLozovyi
Девушка читает книгу . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Романы "Анна Каренина" Льва Толстого, "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма и "Братья Карамазовы" Федора Достоевского являются самыми популярными книгами среди россиянок, сообщили РИА Новости в книжном сервисе сервис "КИОН Строки" по результатам проведенного ими исследования к 8 марта.
«
"Согласно данным аналитики, самая популярная книга у женской аудитории "КИОН Строк" - "Анна Каренина" Льва Толстого, одна из главных историй о любви и выборе", - говорится в сообщении.
В книжном магазине - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Названы самые популярные в России женские мемуары
5 марта, 17:35
На втором месте оказался масштабный приключенческий роман "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма. Третью и четвертую строчки занимают два знаменитых романа Федора Достоевского - "Братья Карамазовы" и "Преступление и наказание". Замыкает пятерку еще одно произведение Достоевского "Идиот" - история о столкновении нравственной чистоты с жестокой реальностью общества, отметили в "КИОН Строки".
В то же время в рейтинге авторов среди женщин на сервисе лидирует Толстой, на втором месте - Достоевский, на третьем - Булгаков. Дюма также вошел в этот список, а вместе с ним и автор "Приключений Шерлока Холмса" Артур Конан Дойл. В число наиболее читаемых авторов также вошёл Антон Чехов.
Покупка книги - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Названы самые популярные у россиянок писатели
Вчера, 09:16
 
Федор ДостоевскийЛев Толстой (писатель)Шерлок Холмс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала