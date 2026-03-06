Россияне назвали самую вдохновляющую героиню русской классики

Рейтинг@Mail.ru
Маргарита из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", по мнению россиян, является самой вдохновляющей героиней русской классики, следует из результатов... РИА Новости, 06.03.2026
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Маргарита из романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", по мнению россиян, является самой вдохновляющей героиней русской классики, следует из результатов совместного исследования книжного сервиса "Литрес", "Ростелеком" и сети книжных магазинов "Читай-город", которые есть в распоряжении РИА Новости.
В преддверии Международного женского дня аналитики провели опрос, в котором приняли участие более двух тысяч пользователей из разных городов России. Респондентам предлагалось ответить, какие типажи героинь русской классической литературы они считают самыми вдохновляющими, а также назвать конкретных персонажей.
5 марта, 17:54
"Большинство мужчин остановились на архетипе женщины–подруги/спутницы, в то время как женщины - на образе деятельной бунтарки. При этом выбор самой вдохновляющей героини у мужчин и женщин совпал - ею стала булгаковская Маргарита, совмещающая в себе черты обоих типажей-лидеров", - свидетельствуют результаты исследования.
Образ женщины-подруги/спутницы привлек порядка 36% мужчин: этот архетип отличается творческой энергией, верой в партнёра и способностью создавать для него атмосферу поддержки. В то же время 32% женщин выбрали образ бунтарки, которой свойственна яркая индивидуальность, независимость и уверенность в себе.
В целом абсолютное большинство респондентов - 76% как среди мужчин, так и среди женщин, - встречали в отечественной классике героинь, которые вызывали восхищение.
Кроме булгаковской Маргариты, представители обоих полов сошлись в выборе героини для второго места - его заняла Татьяна Ларина из "Евгения Онегина" А. С. Пушкина. Третьей в рейтинге самых вдохновляющих героинь русской классики у мужчин оказалась Сонечка Мармеладова (13%) из "Преступления и наказания" Федора Достоевского, у женщин - Маша Миронова (17%) из "Капитанской дочки".
"Все героини, чьи образы респонденты назвали самыми вдохновляющими, отвечают ценностям праздника - они деятельны, активны, предстают настоящими субъектами действия. Маргарита, Татьяна, Сонечка - они являются главной движущей силой произведений, не боятся во имя любви бросить привычную жизнь и совершить подвиг. Как мужчин, так и женщин явно вдохновляют героини со стержнем, ярким, целостным характером и умением брать ответственность, причём порой не только за свою жизнь, но и за судьбу избранника", - приводится слова шеф-редактора группы компаний "Литрес" Екатерины Писаревой.
Все респонденты отметили, что внутренняя красота вдохновляет их гораздо больше, чем внешняя привлекательность: в этом убеждены 74% опрошенных мужчин и 86% женщин. Чертами, которые делают женский литературный образ по-настоящему вдохновляющим, мужская часть аудитории назвала верность себе и своим идеалам (51%), душевную глубину (39%), а также независимость и свободу (27%). У женщин в топ-3 качеств вошли внутренняя сила и стойкость (60%), чувство собственного достоинства (42%) и тоже верность себе и своим идеалам (41%), заключили аналитики.
