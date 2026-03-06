Рейтинг@Mail.ru
Врач предупредила об опасности десертов с клубникой - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/klubnika-2078975506.html
Врач предупредила об опасности десертов с клубникой
Врач предупредила об опасности десертов с клубникой - РИА Новости, 06.03.2026
Врач предупредила об опасности десертов с клубникой
Клубничные десерты могут стать причиной пищевого отравления, если ягоды плохо обработаны или начали портиться, заявила гастроэнтеролог, эксперт лаборатории... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T12:44:00+03:00
2026-03-06T12:44:00+03:00
здоровье - общество
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000521527_0:100:2887:1724_1920x0_80_0_0_f5258fb9141b58d71b61b60b79c0dc53.jpg
https://ria.ru/20250824/nutritsiolog-2037239536.html
https://ria.ru/20250604/frukty-2020785907.html
https://ria.ru/20250827/banan-2037765209.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/14/2000521527_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_7057ff01b6cf8aaa8755cb8dc0631548.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, общество, россия
Здоровье - Общество, Общество, Россия
Врач предупредила об опасности десертов с клубникой

Гастроэнтеролог Кашух: десерты с клубникой могут стать причиной отравления

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТорт с клубникой
Торт с клубникой - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Торт с клубникой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Клубничные десерты могут стать причиной пищевого отравления, если ягоды плохо обработаны или начали портиться, заявила гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.
"Клубничные десерты могут стать причиной пищевого отравления, если ягоды плохо обработаны или начали портиться", - сказала она информационному порталу РИАМО.
Сбор урожая клубники - РИА Новости, 1920, 24.08.2025
Нутрициолог раскрыла, в чем подвох с клубникой, земляникой и шиповником
24 августа 2025, 06:48
По словам гастроэнтеролога, согласно санитарным нормам и правилам перед использованием в десертах свежие ягоды клубники обязательно должны промываться под проточной водой. Это позволяет удалить частички почвы, пыль и болезнетворные микроорганизмы, которые могут находиться на поверхности плодов. Однако на практике это правило соблюдается не всегда. Некоторые недобросовестные производители или те, кто готовит десерт дома, могут пропускать этап промывания ягод.
Кроме того, клубника сама по себе - продукт с мягкой и пористой структурой, поэтому микробы могут находиться не только на ее поверхности, но и в микротрещинках кожицы. Если такие ягоды долго хранятся при комнатной температуре, риск размножения бактерий увеличивается, уточнила Кашух.
Ягоды на прилавке - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Россиянам рассказали, какие ягоды и фрукты нельзя покупать
4 июня 2025, 08:29
"После употребления десерта могут появиться боль в животе, тошнота, диарея и другие проявления пищевого отравления. Кроме того, если на ягоде уже появилась плесень, то употреблять десерт в пищу не рекомендуется даже после удаления видимых поврежденных участков. Микроскопические грибковые нити могут проникать глубже в мякоть, а вместе с ними и вещества, способные вызвать раздражение органов пищеварения", - предупредила врач.
Кашух отметила, что в качестве более безопасной альтернативы можно использовать ягоды, которые легче промыть и высушить, например, виноград или голубику, а также фрукты с плотной кожурой - бананы, яблоки.
Бананы - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, почему нужно мыть бананы перед едой
27 августа 2025, 02:05
 
Здоровье - ОбществоОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала