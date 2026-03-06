Врач предупредила об опасности десертов с клубникой

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Клубничные десерты могут стать причиной пищевого отравления, если ягоды плохо обработаны или начали портиться, заявила гастроэнтеролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух.

По словам гастроэнтеролога, согласно санитарным нормам и правилам перед использованием в десертах свежие ягоды клубники обязательно должны промываться под проточной водой. Это позволяет удалить частички почвы, пыль и болезнетворные микроорганизмы, которые могут находиться на поверхности плодов. Однако на практике это правило соблюдается не всегда. Некоторые недобросовестные производители или те, кто готовит десерт дома, могут пропускать этап промывания ягод.

Кроме того, клубника сама по себе - продукт с мягкой и пористой структурой, поэтому микробы могут находиться не только на ее поверхности, но и в микротрещинках кожицы. Если такие ягоды долго хранятся при комнатной температуре, риск размножения бактерий увеличивается, уточнила Кашух.

"После употребления десерта могут появиться боль в животе, тошнота, диарея и другие проявления пищевого отравления. Кроме того, если на ягоде уже появилась плесень, то употреблять десерт в пищу не рекомендуется даже после удаления видимых поврежденных участков. Микроскопические грибковые нити могут проникать глубже в мякоть, а вместе с ними и вещества, способные вызвать раздражение органов пищеварения", - предупредила врач.