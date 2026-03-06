Рейтинг@Mail.ru
Китай возглавил рейтинг стран по числу долларовых миллиардеров
06.03.2026
Китай возглавил рейтинг стран по числу долларовых миллиардеров
Китай возглавил рейтинг стран по числу долларовых миллиардеров - РИА Новости, 06.03.2026
Китай возглавил рейтинг стран по числу долларовых миллиардеров
Китай занял первое место в рейтинге стран по числу долларовых миллиардеров, обойдя по этому показателю США, следует из доклада китайской исследовательской... РИА Новости, 06.03.2026
в мире
сша
китай
индия
сша
китай
индия
2026
в мире, сша, китай, индия
В мире, США, Китай, Индия
Китай возглавил рейтинг стран по числу долларовых миллиардеров

Центральный деловой район Пекина - Гомао
ПЕКИН, 6 мар - РИА Новости. Китай занял первое место в рейтинге стран по числу долларовых миллиардеров, обойдя по этому показателю США, следует из доклада китайской исследовательской организации "Хужунь" (Hurun Research Institute).
Согласно рейтингу Hurun Global Rich List 2026, в 2026 году общее число долларовых миллиардеров в мире впервые превысило 4 тысячи, достигнув 4020 человек.
"Китай лидирует с 1110 миллиардерами, что на 287 больше, чем в предыдущем году, за ним следуют США с 1000 миллиардерами, что на 130 больше, чем в предыдущем году", - говорится в докладе.
Индия заняла в рейтинге третье место с 308 миллиардерами, что на 24 больше, чем в предыдущем году, за ней следуют Германия, Великобритания и Швейцария. Россия заняла в рейтинге седьмое место с 105 миллиардерами.
Расчеты финансовых активов основаны на данных по состоянию на 15 января 2026 года.
