Китай возглавил рейтинг стран по числу долларовых миллиардеров

ПЕКИН, 6 мар - РИА Новости. Китай занял первое место в рейтинге стран по числу долларовых миллиардеров, обойдя по этому показателю США, следует из доклада китайской исследовательской организации "Хужунь" (Hurun Research Institute).
Согласно рейтингу Hurun Global Rich List 2026, в 2026 году общее число долларовых миллиардеров в мире впервые превысило 4 тысячи, достигнув 4020 человек.
"Китай лидирует с 1110 миллиардерами, что на 287 больше, чем в предыдущем году, за ним следуют США с 1000 миллиардерами, что на 130 больше, чем в предыдущем году", - говорится в докладе.
Индия заняла в рейтинге третье место с 308 миллиардерами, что на 24 больше, чем в предыдущем году, за ней следуют Германия, Великобритания и Швейцария. Россия заняла в рейтинге седьмое место с 105 миллиардерами.
Расчеты финансовых активов основаны на данных по состоянию на 15 января 2026 года.
Владелец производителя Лабубу вошел в топ богатейших бизнесменов мира
28 августа 2025, 15:00