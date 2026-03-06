Рейтинг@Mail.ru
В центре Киева проходит митинг в поддержку родственников пропавших боевиков - РИА Новости, 06.03.2026
16:19 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/kiev-2079060485.html
В центре Киева проходит митинг в поддержку родственников пропавших боевиков
В центре Киева проходит митинг в поддержку родственников пропавших боевиков
Митинг в поддержку родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ проходит в центре Киева, сообщила депутат Рады Анна Скороход. РИА Новости, 06.03.2026
В центре Киева проходит митинг в поддержку родственников пропавших боевиков

В Киеве проходит митинг в поддержку семей пропавших без вести боевиков ВСУ

© Фото : Анна СкороходУчастники акции в поддержку родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ в Киеве
Участники акции в поддержку родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Митинг в поддержку родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ проходит в центре Киева, сообщила депутат Рады Анна Скороход.
"В данный момент на площади Независимости проходит акция в поддержку семей пропавших без вести из разных бригад (ВСУ - ред.)", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Скороход в социальной сети Facebook*.
© Фото : Анна СкороходУчастники акции в поддержку родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ в Киеве
Участники акции в поддержку родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Участники акции в поддержку родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ в Киеве
Скороход опубликовала фото и видео с митинга. На ролике собравшиеся призывают привлечь к ответственности командиров ВСУ, виновных в больших потерях личного состава.
Российская сторона неоднократно сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Ранее российская хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Украинский флаг - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Украинские власти разгоняют митинги во Львове, заявил пленный
25 ноября 2025, 06:00
 
