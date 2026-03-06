В центре Киева проходит митинг в поддержку родственников пропавших боевиков

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Митинг в поддержку родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ проходит в центре Киева, сообщила депутат Рады Анна Скороход.

© Фото : Анна Скороход Участники акции в поддержку родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ в Киеве

Скороход опубликовала фото и видео с митинга. На ролике собравшиеся призывают привлечь к ответственности командиров ВСУ, виновных в больших потерях личного состава.