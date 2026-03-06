В центре Киева проходит митинг в поддержку родственников пропавших боевиков

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Митинг в поддержку родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ проходит в центре Киева, сообщила депутат Рады Анна Скороход.
© Фото : Анна СкороходУчастники акции в поддержку родственников пропавших без вести военнослужащих ВСУ в Киеве
Скороход опубликовала фото и видео с митинга. На ролике собравшиеся призывают привлечь к ответственности командиров ВСУ, виновных в больших потерях личного состава.
Российская сторона неоднократно сообщала о том, что власти на Украине занижают данные о потерях среди солдат ВСУ. Ранее российская хакерская группировка KillNet подтвердила РИА Новости, что взломала базу данных генштаба ВСУ с информацией о 1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
