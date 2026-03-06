https://ria.ru/20260306/kiev-2078944436.html
Киев знает, что нужно для успеха переговоров, заявил Песков
Киев знает, что нужно для успеха переговоров, заявил Песков - РИА Новости, 06.03.2026
Киев знает, что нужно для успеха переговоров, заявил Песков
Киев знает, какие нужны решения, чтобы переговоры по украинскому урегулированию увенчались успехом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T10:53:00+03:00
2026-03-06T10:53:00+03:00
2026-03-06T10:53:00+03:00
в мире
киев
россия
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_0:116:3012:1810_1920x0_80_0_0_4d067bd8d66fa621a8ba24e8399435c5.jpg
https://ria.ru/20260305/tramp-2078860478.html
киев
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/13/2063265995_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_bca52b3422058e275a487d60ef9854c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, россия, дмитрий песков, павел зарубин
В мире, Киев, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Киев знает, что нужно для успеха переговоров, заявил Песков
Песков: Киев знает, какие решения нужны для успеха переговоров