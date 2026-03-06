Рейтинг@Mail.ru
23:13 06.03.2026
Катарские власти решили частично открыть воздушное пространство
Катарские власти решили частично открыть воздушное пространство
в мире
катар
военная операция сша и израиля против ирана
катар
в мире, катар, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана
Катарские власти решили частично открыть воздушное пространство

Флаг Катара. Архивное фото
СТАМБУЛ, 6 мар - РИА Новости. Власти Катара решили частично открыть воздушное пространство для вывозных и грузовых рейсов, сообщили РИА Новости авиавласти страны.
"Генеральный департамент гражданской авиации Катара сообщает о частичном открытии воздушного пространства страны по определенным навигационным маршрутам с ограниченной пропускной способностью в полной координации с ВС Катара и уполномоченными органами государства. В рамках плана будут выполняться ограниченное число эвакуационных рейсов, а также грузовые рейсы в свете ситуации в регионе", - заявили в ведомстве.
В мире, Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана
 
 
