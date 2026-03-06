https://ria.ru/20260306/katar-2079145919.html
Катарские власти решили частично открыть воздушное пространство
Катарские власти решили частично открыть воздушное пространство - РИА Новости, 06.03.2026
Катарские власти решили частично открыть воздушное пространство
Власти Катара решили частично открыть воздушное пространство для вывозных и грузовых рейсов, сообщили РИА Новости авиавласти страны. РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T23:13:00+03:00
2026-03-06T23:13:00+03:00
2026-03-06T23:13:00+03:00
в мире
катар
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/05/1592055731_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a7cba951d5f7ee9f57e64e164aaa70b5.jpg
https://ria.ru/20260306/iran-2079021929.html
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/05/1592055731_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3267efe49a819c397b49608fbb35369d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, катар, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Катар, Военная операция США и Израиля против Ирана
Катарские власти решили частично открыть воздушное пространство
РИА Новости: Катар частично открывает воздушное пространство для вывозных рейсов